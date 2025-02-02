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    她震驚小六姪女說話超沒禮貌 網：家長一定有問題

    網友發文說，過年期間親戚們會交換禮物，而她的小六姪女收到禮物後竟嫌「很爛」。示意圖，非當事人。（情境照）

    網友發文說，過年期間親戚們會交換禮物，而她的小六姪女收到禮物後竟嫌「很爛」。示意圖，非當事人。（情境照）

    2025/02/02 19:11

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕孩子行為和價值觀多半深受父母影響。網友發文說，過年期間親戚會交換禮物，而她的小六姪女收到禮物後竟嫌「很爛」。此外她姪女還曾批評沒出過國的同學是「窮鬼」，讓原PO驚呼「這是小朋友說出口的話嗎」？文章曝光後，許多網友指出「小孩會這樣說話，爸媽一定有問題」。

    網友昨在Dcard發文分享，每年過年親戚人數眾多，因此會舉辦家庭交換禮物。今年她的小六姪女在交換禮物中拿到小米手環，卻當場嫌說「很爛」，去年收到別的禮物反應也是如此。而當時，除了原PO，還有幾位親戚聽到這番話，但都選擇容忍。只有原PO認為應該要教導姪女，便上前勸誡，沒想到，她竟直接擺臉色走掉。

    除了這件事外，原PO的姪女還曾批評班上沒出過國的同學是「窮鬼」。原PO聽到後驚呼「我震驚100年，這是小朋友說出口的話嗎」？她提到，自己是窮過來的人，所以聽到小孩吃米不知米價的話很不能接受。另外姪女的爸媽觀念其實很正常，但可能過於溺愛小孩，才導致她有如此偏激的言論。

    文章曝光後，許多網友認為，「有沒有覺得其實她爸媽有問題，不然哪裡學會一直說爛爛爛，然後還會說人家沒出國就是窮鬼？」、「我覺得主要是小孩講話沒禮貌，大人也不管」、「就是沒家教，爸媽一定有問題」、「孩子就是父母的鏡子，從小模仿爸媽的行為長大的……我偶爾會說個拷貝，靠邀！我女兒有時也吐這些話…（這個要改，已在慢慢修正）。人家常說我女兒根本小號的我」

    另有網友建議原PO不要管太多，「沒人敢罵他，就讓社會教訓他吧～不然等下自己挨罵了」、「家教這種東西，父母平常不教，旁人說再多都沒有太大意義，而且還可能被那家的人背地裡罵，完全吃力不討好」、「父母都不操心了外人何必在意，妳就靜靜的看就好，會有人教他的」。

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