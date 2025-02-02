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    17小時不中斷 宜蘭草湖玉尊宮將推出馬拉松式平安粥饗宴

    宜蘭草湖玉尊宮春節平安粥料好實在，成為許多人走春拜拜時解饞的首選。（記者江志雄攝）

    宜蘭草湖玉尊宮春節平安粥料好實在，成為許多人走春拜拜時解饞的首選。（記者江志雄攝）

    2025/02/02 14:47

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣知名天公廟草湖玉尊宮，大年初一到初九每天無限量供應平安粥，廟方為因應天公生祝壽人潮，訂於5日（初八）上午9點到隔天凌晨2點，連續17小時提供平安粥，當天準備4000台斤白米，啟動馬拉松式的平安粥饗宴。

    今年春節連假，宜蘭縣有225間宮廟免費提供平安粥，其中香火鼎盛的草湖玉尊宮供應9天，每天安排近百名工作人員，採分工接力方式下廚烹煮，一天平均用掉2000台斤以上白米，值得一提是，草湖玉尊宮的平安粥料好實在，成為許多人走春拜拜時解饞的首選。

    草湖玉尊宮春節平安粥供應時間上午9點到下午4點，6日大年初九是天公生，不少信眾習慣前一天深夜到廟為天公祝壽，廟方最近張貼公告，5日供應時間將延長到隔天凌晨2點，合計17小時，廟方評估當天食材用量可能翻倍，已備妥4000台斤白米，要讓大家吃到飽。

    主委陳才馨透露草湖玉尊宮平安粥好吃的秘訣，首先挑選優質好米，加入蝦米、豬肉、高麗菜、豆皮、木耳等配料，再安排有經驗廚工掌廚，烹煮過程每個細節都要講究，今年春節平安粥供應到6日下午4點，他歡迎大家把握最後幾天的機會，錯過了就要再等1年。

    草湖玉尊宮貼出公告，5日（初八）的平安粥供應時間，將延長到隔天凌晨2點。（圖由草湖玉尊宮提供）

    草湖玉尊宮貼出公告，5日（初八）的平安粥供應時間，將延長到隔天凌晨2點。（圖由草湖玉尊宮提供）

    香火鼎盛的草湖玉尊宮，是宜蘭縣知名的天公廟。（記者江志雄攝）

    香火鼎盛的草湖玉尊宮，是宜蘭縣知名的天公廟。（記者江志雄攝）

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