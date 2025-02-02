百年古剎清水岩寺國運籤「中下籤」：主事者勿自負身段要柔軟

清水岩寺國運籤「中下籤」，解籤為主事者勿自負，身段要柔軟。（記者湯世名攝）

2025/02/02 14:17

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣社頭鄉百年古剎清水岩寺，今天（2日）大年初五抽國運籤，今年抽出籤題為「蜻蜓誤入蜘蛛網」，廟方解釋，今年國運「中下」，主事者勿自負，身段要柔軟，改變作法，國家運勢才會逢凶化吉。

清水岩寺創立於清朝雍正時期，至今已有298年，往年大年初五開市日，清水岩寺都會在當天上午為國家未來整年運勢抽籤，包括國運籤、工商籤、農牧籤3種籤運。

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抽籤儀式由該寺管理委員會主委蕭惠仁與委員蕭敏雄、黃義峰負責抽籤，國運籤抽到第48首「中下籤」，籤題為「蜻蜓誤入蜘蛛網」，籤解為「陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧，心中意欲前途去，只恐前途未運通」。

清水岩寺總幹事陳慶福指出，此籤可解為主事者不要太過於自負，做事身段應柔軟，改變以往的作風，國家未來前途才會有利，否則國家整體運勢恐怕還是不通順。

工商籤則抽到第56首「中下籤」，解籤為「病中若得苦心勞，到底完全總未遭，去後不須回頭問，心中事務盡消磨」，陳慶福對此解釋，台灣是晶片大國，美國總統川普一直想要對台灣實施關稅制裁，工商業遭打壓，因此今年運勢較為不佳；農牧籤則抽到第44首「上上籤」，解籤為「客到前途多得利，君爾何故兩相疑，雖是中間防進退，月出光輝得運時」，意即今年農林漁牧業都會大豐收，運勢相當好。

清水岩寺總幹事神慶福指今年國運中下，解籤為主事者勿自負，身段要柔軟，國家運勢才能逢凶化吉。（記者湯世名攝）

百年古剎清水岩寺今天初五抽出「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」。（記者湯世名攝）

清水岩寺今天大年初五依序抽國運籤、工商籤與農牧籤。（記者湯世名攝）

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