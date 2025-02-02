鹿耳門天后宮四季籤 上半年困死、下半年谷底翻身

鹿耳門天后宮今日跋四季籤，預測國家、社會今年四季時序運轉時勢。（鹿耳門天后宮提供）

2025/02/02 13:33

〔記者王姝琇／台南報導〕南市鹿耳門天后宮每年農曆大年初五吉時「跋四季籤（公籤）」，預測國家、社會今年四季時序運轉時勢。鹿耳門天后宮今日所跋的四季籤，整體籤運屬中下籤；上半年恐「困死」，下半年使得「谷底翻身」。

鹿耳門天后宮跋四季籤，今年由民政局局長姜淋煌、鹿耳門文教公益基金會董事長王石柱、展立光學董事長王李大同、萬詮營造董事長汪士詮，分別擔任春、夏、秋、冬四季跋籤司禮官，連續跋3次聖杯方得定籤。

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鹿耳門天后宮祭典組長蔡嘉祥指出，春籤顯示為「薛丁山三请樊梨花」，意指生活辛苦，經濟部分還不能解厄，與政治有關聯，過完年後會更差；4月起入夏後更差，籤詩顯示為「蜻蜓誤入蜘蛛網」，意指「困死」；下半年才會好轉，秋季將開始「谷底翻身」，直到冬季收成大好。

四季籤亦稱「公籤」，預測今年四季之運轉流年，並以為因應，所跋之籤一方面象徵國事機宜，一方面有助於士、農、工、商各行業，掌握一年中運道興旺之情況，兼具祈福求運與傳承鄉土文化之意義。蔡嘉祥說，這與政治亦有關，因為政治運轉會牽涉到經濟運作。

乙巳年四季籤分別為「春」戊戌第30籤「漸漸看此月中和，過後須防未得高；改變顏色前途去，凡是必定見重勞」。「夏」辛亥第48籤，「陰世作事未和同，雲遮月色正朦朧；心中意欲前途去，只恐命內運未通」。「秋」庚子第37籤「運逢得意身顯變，君爾身中皆有益；一向前途無難事，決意之中保清吉」。「冬」戊辰第27籤「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂；財寶自然終吉利，凡事無傷不用求」。

鹿耳門天后宮今日跋四季籤，整體籤運屬中下籤；上半年恐「困死」，下半年使得「谷底翻身」。 （記者王姝琇攝）

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