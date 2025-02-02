適逢「雙春年」 民俗專家一玄法師建議開工紅包這樣包

適逢「雙春年」，民俗專家建議開工紅包這樣包。（民眾提供）

2025/02/02 13:31

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年是有2個立春的「雙春年」，民俗專家一玄法師建議，因應「雙春年」開市和開工時可準備2個紅包袋，袋上寫上春字，並裝入168元，代表「有剩錢」、「一路發」，再將紅包袋放在主桌財庫或隨身攜帶，保佑一年事業興旺。

一玄法師說，一年之際在於春，春代表蓬勃發展、萬象生機的日子，而雙春年公務人員通常選擇在大年初六開工，而一般民眾建議在大年初九開工或開市，時間建議在上午9點到11點。

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另外，開市、開工時，民眾可準備鳳梨、橘子、梨子、金桔、蘋果等，鳳梨代表旺、橘子意味苦降甘霖、梨子則含有「來」的意涵、金桔則為結（吉）、蘋果意味善果等意思。民眾也可準備元寶蠟燭代表照亮光明事業路，若從事房仲、汽車買賣等可另準備香蕉代表成交；一般住家或教職人員可準備花象徵結善緣；若有從事股票買賣民眾可在準備發財樹，一節一節代表節節高升發財之意。

一玄法師也提到，而民眾開工時可準備鞭炮，點燃後炮灰須由外往內掃代表錢財掃進來，而辦公室、工廠電燈須全點亮，象徵未來一年光明；而工廠內機具可運轉代表開始已經生產，祈求機具可以順利、平安。

以上為民俗說法 僅供參考

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