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    玩墾丁只能「盤」？ 周春米、潘孟安春節玩法報你知

    屏東縣長周春米到鵝鑾鼻燈塔拍網美照。（周春米提供）

    屏東縣長周春米到鵝鑾鼻燈塔拍網美照。（周春米提供）

    2025/02/02 13:26

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁（恆春半島）去年旅遊人次幾乎跌破200萬關卡新低，春節連假旅遊住宿旅遊在5成上下徘徊，屏東縣長周春米帶著家人前往三天兩夜的沉浸式旅遊推廣，前屏東縣長、總統府秘書長潘孟安也從家鄉觀點推旅遊，盼用在地的多面相帶動民眾重回恆春半島體驗恆春半島之美。

    「祈福、文青、海洋、美食絕對台灣唯一！」回車城家鄉過年的潘孟安，除了依慣例到福安宮當志工奉茶，也抽空到最夯的看海美術館當文青，欣賞海岸線美麗的夕陽美景，更沒忘記大啖烏魚子、鹹粿等在地美食，他也強調，恆春半島不僅是走馬看花，從早晚到四季都有不同的玩法及風光，他也常到日本，不覺得自己家鄉會輸。

    帶著家人力挺墾丁國旅的周春米，除了看海美術館，還走訪了鵝鑾鼻燈塔、海產餐廳、恆春古城及創意咖啡館，完全的遊客沉浸式旅遊行程推廣，也自己在臉書粉專貼了許多網美照，逗樂不少網友笑說「縣長自己當小編也很厲害！」

    周春米強調，恆春半島接近中午時段有溫暖的陽光照拂，各景點走走拍拍相當悠閒；肚子餓了，從大快朵頤的異國料理、海產，到墊墊肚子的小吃甜點，夜間無論是逛夜市或觀星都是好選擇，住宿更是從平價到奢華選擇都有，歡迎民眾在年後走春享受最高CP值的屏東旅遊。

    總統府秘書長潘孟安推薦看海美術館。（記者蔡宗憲攝）

    總統府秘書長潘孟安推薦看海美術館。（記者蔡宗憲攝）

    福安宮祈福奉茶是總統府秘書長潘孟安回鄉固定行程。（記者蔡宗憲攝）

    福安宮祈福奉茶是總統府秘書長潘孟安回鄉固定行程。（記者蔡宗憲攝）

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