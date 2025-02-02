七美雙心石滬搭配雙彩虹 美景令人驚艷

七美雙心石滬出現雙彩虹美景，上下相互輝映令人驚艷。（七美報報提供）

2025/02/02 12:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕七美以雙心石滬造型聞名，2個愛心相連，成為浪漫愛情象徵。昨（1）日澎湖大雨過後，出現雙彩虹奇景，剛好在雙心石滬上空，上下相互輝映，成雙成對展現令人驚艷的美景，被七美報報主編捕捉到燦爛的瞬間，留下剎那間的永恆，更添浪漫傳說。

根據澎湖氣象站表示，大年初四澎湖上空有回波接近，出現局部雨勢，大雨過後澎湖出現雙彩虹美景，讓民眾趨之若鶩，紛紛用手機拍下瞬間永恆美景，在海上、白沙講美及通梁等地，都有民眾拍攝到，並張貼到澎湖交通觀察日誌，連離島七美雙心石滬也出現，則由七美報報發布，成為澎湖社團熱門話題。

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中央氣象署資料指出，當陽光經過水滴時，它會被折射、反射後再折射出來。在水滴內經過一次反射的光線，便形成我們常見的彩虹（主虹）。若光線在水滴內進行了兩次反射，便會產生第二道彩虹（霓），就是雙彩虹。這兩道彩虹中，內層的稱為主虹（虹），外側呈紅色，內側呈藍色，顏色較為鮮豔；外層的則為副虹（霓），外側呈藍色，內側呈紅色，顏色相對暗淡，形狀如同一個髮箍。

雙彩虹的出現雖然罕見，但並非完全不可能。只要具備合適的天氣條件，如陽光和雨滴的角度恰到好處，就有可能出現這種奇觀。有幸目睹的民眾表示，這次的雙彩虹出現，是大自然的一次美麗表演，也提醒人們在忙碌的生活中，不妨抬頭看看天空，或許會有意想不到的驚喜。尤其春節期間大批異鄉遊子返回澎湖，享受團聚之餘，也能看到美景。

澎湖大雨過後，出現雙彩虹美景。（澎湖交通觀察日誌提供）

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