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    中橫公路東段 明起恢復每日5時段放行管制

    台八線中橫公路東段太魯閣口到天祥路段，明天起到月底恢復災後施工交通管制。（太魯閣工務段提供）

    台八線中橫公路東段太魯閣口到天祥路段，明天起到月底恢復災後施工交通管制。（太魯閣工務段提供）

    2025/02/02 12:31

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台八線中橫公路東段太魯閣口到天祥路段去年受到地震、颱風損壞，春節連假期間過後，明天起到月底恢復災後施工交通管制。公路局東區養護工程分局指出，天祥到閣口不分平、假日採5個時段放行，晚間6點半至翌日7點實施夜間封閉。

    東工分局太魯閣工務段指出，天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）路段，經每日朝巡排除路況達可通行條件時，採5個時段放行，每日上午7到8點、10點、12到13點、15點，17到17點半，其中每日10點、15點兩放行時段，以限於放行前已抵達管制站停等的車輛全數放行為原則，俟排隊車流放行過後旋即封閉管制；17點半以後禁止進入，晚間6點半至翌日7點實施夜間封閉。

    另外，太魯閣工務段指出，太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行，太魯閣往天祥方向，由太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→銜接台8線長春隧道→天祥；天祥往太魯閣方向，由天祥→台8線→長春隧道→太魯閣口→花蓮、宜蘭；管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時。

    而中橫公路西段關原至天祥（114.6k~167.7k）路段，太魯閣工務段指出，交通管制不分平、假日，除127.5k與127.9k碧綠路段，以及138.3k新白楊以西等3處工區將逐段進行施工，並於每日8點至16點採每整點放行1次，限於放行前已抵達工區前、後管制點排隊停等車輛全數放行後，旋即續行封閉管制；其餘路段視沿線零星災修工區需要採機動管制交通， 晚間六點半至翌日6點實施夜間封閉管制。

    太魯閣工務段呼籲，往返「大禹嶺至太魯閣閣口」間用路人，請留意最遲抵達167.7k天祥管制點或太管處砂卡礑隧道東口管制點時間，由大禹嶺往太魯閣口，最遲務必於下午五點前抵達天祥；由太魯閣前往大禹嶺方向，最遲務必利用位於太管處砂卡礑隧道東口管制點15點放行時段前往大禹嶺，以免錯過天祥至關原間16時30分最後放行時間。

    台八線中橫公路東段太魯閣口到天祥路段，明天起到月底恢復災後施工交通管制，太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行。（太魯閣工務段提供）

    台八線中橫公路東段太魯閣口到天祥路段，明天起到月底恢復災後施工交通管制，太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行。（太魯閣工務段提供）

    台八線中橫公路東段太魯閣口到天祥路段，明天起到月底恢復災後施工交通管制，太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行。（記者王錦義攝）

    台八線中橫公路東段太魯閣口到天祥路段，明天起到月底恢復災後施工交通管制，太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行。（記者王錦義攝）

    台八線中橫公路東段太魯閣口到天祥路段，明天起到月底恢復災後施工交通管制，太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行。（記者王錦義攝）

    台八線中橫公路東段太魯閣口到天祥路段，明天起到月底恢復災後施工交通管制，太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行。（記者王錦義攝）

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