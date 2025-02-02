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    過年吃太多？ 台中大坑彩色森林步道開箱 減脂消除罪惡感

    2號步道可以感受大自然的多樣色彩。（市府提供）

    2號步道可以感受大自然的多樣色彩。（市府提供）

    2025/02/02 12:43

    〔記者許國楨／台中報導〕過年期間大魚大肉，體重直線上升？不用擔心，台中大坑2號步道的「彩色森林」正等著你來健走燃脂！只要導航大坑2號登山步道停車場，即可到達登山口，登山口有導覽牌詳細解說步道特色，民眾帶著輕鬆心情出發，感受與自然融合的相思木棧道及森林裡的各種色彩美景，還你輕盈體態。

    市府觀旅局長陳美秀推薦說，大坑步道家族成員多達14條，每一條都有不同的魅力，而這次的主角2號步道，簡直是大自然調色盤打翻後的傑作，藍天映襯楓紅、無患子的金黃點綴其中，再加上小西氏石櫟的油亮綠葉，還有白茅、芒草花和馬纓丹等小花點綴，讓這條步道成為一場視覺饗宴。

    途中各種代表性植物皆設置導覽牌，讓人能深入了解植物特色，2號步道健行之旅彷彿走入美妙的大自然色彩教室，整體知性學習及感官體驗皆能得到收穫滿滿，不僅能一邊燃燒卡路里，還能一邊沉浸在五彩繽紛的美景中，讓登山變得超療癒！

    觀旅局表示，2號步道地標是用彩色竹管組成的「2」，融合步道環境的顏色及入口大片的竹林特色，地標旁還有竹管搭建的座椅，稍作休整後往上爬，全程幾乎都是相思木棧道，踩起來更有溫潤的木質感，多數區域處於山稜線上，景觀開闊美麗，沿途還有多個休憩平台，隨時都能坐下來眺望山巒美景，很適合隨時來張美照留念。

    台中市風景區管理所表示，步道全長1200公尺，一般人約1.5小時就能走完，若是沿途拍照、休息，建議安排2.5小時的遊程最剛好，至於前往2號步道的方式，除了開車前往，還可搭乘66副公車，假日有多達37班公車來回接駁，交通便捷，今年2月，不妨安排一趟大坑2號步道「彩色森林」健走之旅，不只瘦身，還能大飽眼福！

    步道上設有導覽牌能深入了解植物特色。（市府提供）

    步道上設有導覽牌能深入了解植物特色。（市府提供）

    步道多數區域處於山稜線上，景觀開闊美麗。（市府提供）

    步道多數區域處於山稜線上，景觀開闊美麗。（市府提供）

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