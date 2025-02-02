春節連假收假 蘇花路廊花蓮往宜蘭北向車多

今天是春節連假最後一天，蘇花路廊北上車流自於早上7點開始逐漸增多，新城警分局派警力在崇德路段進行交通疏導。（新城警分局提供）

2025/02/02 11:06

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是春節連假最後一天，蘇花路廊北上車流自於早上7點開始逐漸增多，目前蘇花路廊整體運行順暢，蘇花路廊北上車多路段通常為花蓮三棧至崇德、崇德至和平、及和平至南澳部分路段，請用路人耐心駕駛，依循號誌與人員指揮循序漸進。

今日為春節連續假期最後1日，公路局東區養護工程分局指出，截至上午10點，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1102輛，北上花蓮往宜蘭方向為4799輛；另在旅行時間方面，上午10時崇德至蘇澳經台9線蘇花改旅行時間約75分，建議花蓮往宜蘭經蘇花路廊北上用路人行駛蘇花改路段，以節省旅行時間。

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公路局東工分局指出，目前蘇花路廊整體運行順暢，預估今日蘇花路廊北上方向車流量仍有約13500輛，車多壅塞時段預估自中午持續至晚間，依據過往疏運狀況研判，在南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段可能產生車多情形，呼籲用路人提前規劃以避開車多時段。

昨日為春節連續假期第8日，蘇花路廊於上午9點後湧現北返車潮，每小時交通量約在900至1000輛左右，直至昨晚間11時才逐漸趨緩，公路局東工分局指出，蘇花路廊昨日交通量為南下5908輛、北上18750輛。

公路局東區養護工程分局交控中心將持續依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口，並協同現場警力指揮疏導以維護交通秩序，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊。

今天是春節連假最後一天，蘇花路廊北上車流自於早上7點開始逐漸增多，新城警分局派警力在崇德路段進行交通疏導。（新城警分局提供）

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