國內首列採漸層色噴塗裝的火車 觀光列車「海風號」打樣多次才成功

台鐵觀光列車海風號去年12月起營運。（台鐵公司提供）

2025/02/02 11:07

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵觀光列車「海風號」採用藍綠色漸層，特殊外觀塗裝在軌道上相當搶眼。台鐵公司表示，其與同系列的「山嵐號」，由EMU500型電聯車打造，車體塗裝首次嘗試漸層色噴，是台灣鐵道史首見；各車廂漸層不易一致，要經多次打樣測試才能成功。

海風號及山嵐號以海景、山景的景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，融入地方特色文化和美食，主打奢華輕旅行。

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海風號的外觀設計靈感來自台灣海洋，呈現藍綠色，去年12月起營運；山嵐號則取自台灣山巒與平原之間的意象，呈現黃綠色，預計今年4月上路。

台鐵公司表示，兩列車的名稱，直接使用中文字型作為台灣品牌識別符號，車體塗裝則嘗試台灣鐵道史上首見的漸層色噴，由於各車廂的漸層效果不容易一致，經過數次打樣測試才終於成功。

列車內裝也講求氛圍營造，從配置、家具設計，到燈光、材料、質感，皆延續車體外觀主題，並提供旅客平穩乘車體驗，藉由燈光搭配，讓乘坐環境更舒適。以海風號來說，照明設備還會隨天色變化改變色溫及亮度，呈現海風意象。

美學設計思維是世界趨勢，台鐵公司指出，列車的設計過程，邀請美學專業委員及觀光列車營運商一起討論，並首重強化使用者體驗，包括品牌宣傳、銷售、登車，以及五感體驗到列車服務的種種環節。台鐵希望藉由逐步導入設計軟實力以驅動創新思維，展現創新變革的決心，累積百年品牌價值，再造嶄新風貌。

台鐵觀光列車山嵐號預計今年4月起營運。圖為台鐵董事長杜微（中）去年9月到新竹站視察試運轉的山嵐號。（資料照，台鐵公司提供）

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