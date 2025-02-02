優化竹北光明六路 竹縣獲中央核定5千萬提升人車安全

新竹縣政府提出「竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫」，獲內政部國土管理署核定5000萬元執行，預計2026年中完成。 （記者廖雪茹攝）

2025/02/02 10:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府交通旅遊處去年提前完成13處易肇事路口和興隆路T型路口改善計畫後，今年再提「竹北市光明六路增設偏心左轉車道與路口行人安全改善計畫」，獲內政部國土管理署核定5000萬元執行，未來光明六路將增設5處左轉偏心車道等優化措施，預計明年（2026）年中完成，人車通行環境將更安全順暢。

交旅處長陳盈州說，光明六路從博愛南路到縣政二路是通往國1竹北交流道的主要路廊，屬新竹縣易肇事路段之一，去年縣內易肇事地點委外規劃設計和工程改善計畫分析，光明六路路廊交通事故，以駕駛人未注意車前狀態及左彎未依規定為主。同時發現多數交通案件，因無專用車道或人行道及行人安全設施不足，進而影響直行車輛與轉向車輛行進與安全，行人事故則多以無庇護穿越通行空間，致與車輛發生碰撞。

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此次道路改善計畫，路段為光明六路從博愛南路到縣政二路，長約1.45公里，將在沿線5處路口增設左轉偏心車道，並退縮行穿線調整路緣斜坡，增設行穿線庇護島，獲國土署核定5000萬元執行，由中央補助4100萬元，縣配合款900萬元。預計4月底辦理規畫設計、明年年中完成施工。

陳盈州表示，光明六路段尖峰通勤時段車流量龐大，且沿途經過博愛國中、博愛國小及縣府等機關，行人通行需求較高，發生交通事故影響民眾生命財產安全甚鉅。希望透過改善計畫，藉由將左轉專用車道進行偏心設計，針對行穿線進行退縮、增設行穿線庇護島，並配合退縮後的行穿線位置調整路緣斜坡等，盼降低路口交通事故，建構更安全、舒適與符合人本通行環境。

2024年交通部盤點全國行人事故熱點，新竹縣13處列為優先改善路口，國土署以「永續提升人行安全計畫」核定2600萬元執行，經不斷協調克服困難，畫設退縮行穿線、建置停等安全空間及增設行人專用號誌，提前在去年11月達標，獲國土署肯定。

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