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    未開放先轟動！ 嘉義新港夢幻「海賊庄」朝聖人潮湧現

    用500萬片馬賽克磁磚打造的嘉義新港「海賊庄」休閒農場。（記者蔡宗勳攝）

    用500萬片馬賽克磁磚打造的嘉義新港「海賊庄」休閒農場。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/02 10:27

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣文化獎新科得主、交趾陶藝師謝東哲以逾500萬片馬賽克磁磚在嘉義縣新港鄉板頭厝打造「海賊庄」，講述400年來大航海時代故事，相當吸睛，搭配周遭農田四季不同景色成為超夢幻場景，吸引不少人打卡拍照，農曆春節連假朝聖人潮絡繹於途，未開放先轟動。

    謝東哲表示，板頭厝是生產馬賽克重鎮，他投入這個行業逾30年，每年都有些不合規格或瑕疵的馬賽克被淘汰，惜物的他大多未丟棄，日積月累估計有40噸，決定賦予新生命，拼貼在「海賊庄」休閒農場面積達 1300平方公尺的牆面上。

    謝東哲指出，會以「海賊庄」為名打造休閒農場，是因為3、400年前笨港（今雲林縣北港鎮及嘉義縣新港鄉一帶）是相當繁榮的國際貿易港口，包括日本人、中國人、荷蘭人、西班牙人都在這裡交易，而明末清初實施海禁，偷偷出海交易者就被稱「海賊」，事實上，他們都是冒險家、貿易家。

    謝東哲說，明朝海商顏思齊、鄭芝龍到笨港開發，與外國人交流過程，引進蔬果、樹木，包括玉米（番麥）、地瓜（番薯）等，大大改變在地人飲食，因而在休閒農場種植「番」字輩作物，包括番薯、番麥與番茄等，讓參觀者從食物了解歷史。

    「海賊庄」休閒農場因證照尚未核發還不能開放，但宛若一座大型公共藝術的建築被譽為田間的迷你版藝術長城，經大家分享如夢似幻的美景後，成為網路搜尋熱區，朝聖遊客絡繹不絕，大家都期待可以早日進到「海賊庄」感受大航海時代的熱情奔放。

    用500萬片馬賽克磁磚打造的嘉義新港「海賊庄」休閒農場。（記者蔡宗勳攝）

    用500萬片馬賽克磁磚打造的嘉義新港「海賊庄」休閒農場。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義新港「海賊庄」休閒農場醒目的警衛室（記者蔡宗勳攝）

    嘉義新港「海賊庄」休閒農場醒目的警衛室（記者蔡宗勳攝）

    「海賊庄」休閒農場創辦人交趾陶藝師謝東哲及其打造的貓頭鷹造型披薩窯。（記者蔡宗勳攝）

    「海賊庄」休閒農場創辦人交趾陶藝師謝東哲及其打造的貓頭鷹造型披薩窯。（記者蔡宗勳攝）

    別出心裁的「海賊庄碼頭」。（記者蔡宗勳攝）

    別出心裁的「海賊庄碼頭」。（記者蔡宗勳攝）

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