超陰險食物！吃蒸魚超怕咬到「它」牙齒斷裂掀網共鳴

「破布子」經常出現在蒸魚、煎蛋、炒菜等料理當中。（本報資料照）

2025/02/02 13:05

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蒸魚、煎蛋或炒水蓮等料理中，經常會出現一種名叫「破布子」（又稱「樹子」）的黃色果實增添風味，但其堅硬的種子，卻成為不少民眾又愛又恨的回憶。一名網友近日分享自已與破布子的驚悚初遇，掀起大批網友共鳴。

一名網友在「Dcard」發文表示，他的母親近日購買一份「樹子蒸魚便當」，吃了一口後才發現「樹子」其實就是「破布子」，而且店家貼心去籽，讓他忍不住想起童年時的慘痛經歷，「當時看到阿嬤煮的蒸蛋，想說很軟直接大口一咬，沒想到裡面居然有破布子，乳牙直接裂了一小塊，還好只是乳牙…」。

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原Po透露，高中時才得知叔叔也曾誤咬水蓮中的破布子，導致牙齒裂開，甚至花了不少錢修補，讓他不禁感嘆，「破布子雖然鹹甜鹹甜很下飯，但是籽真的非常硬。煮破布子有去籽，肯定能參加好人好事代表」。

這篇貼文一出，隨即吸引網友熱議，紛紛留言分享自身經驗，「小時候蠻喜歡啃破布子的，但長大後也常常被攻擊」、「很陰險的食物，我也被攻擊過」、「從小到大都不懂為什麼菜裡要放這種暗器」、「好吃是好吃，但是籽真的很煩」、「破布子刺客」。

破布子又稱「樹子」，帶有酸甜口感，非常下飯。（本報資料照）

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