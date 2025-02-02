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    明開工強冷空氣南下 低溫跌破10度直逼寒流等級

    氣象專家指出，明天將有強冷空氣南下，北台將氣溫驟降、越晚越濕冷，且週二、三將由濕冷轉乾冷，平地低溫將下探至8度，冷空氣強度有機會達到「強烈大陸冷氣團」，甚至直逼寒流等級。（資料照）

    氣象專家指出，明天將有強冷空氣南下，北台將氣溫驟降、越晚越濕冷，且週二、三將由濕冷轉乾冷，平地低溫將下探至8度，冷空氣強度有機會達到「強烈大陸冷氣團」，甚至直逼寒流等級。（資料照）

    2025/02/02 09:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕過年連假進入尾聲，明天就要迎接嶄新的上班日，不過根據氣象專家指出，明天將有強冷空氣南下，北台將氣溫驟降、越晚越濕冷，且週二、三將由濕冷轉乾冷，平地低溫將下探至8度，冷空氣強度有機會達到「強烈大陸冷氣團」，甚至直逼寒流等級，提醒民眾務必注意保暖。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今天（初五）有鋒面快速掠過，北部、東半部及部分山區有局部短暫雨的機率；氣溫下降、北台明顯轉涼，中南部則是白天舒適早晚涼。

    吳德榮指出，根據最新歐洲模擬顯示，明日強冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，氣溫遽降、北台越晚越濕冷，明晚北台平地最低氣溫將降至9度左右；週二、三將由濕冷轉乾冷，平地最低氣溫約可降至8度左右，強度達「強烈大陸冷氣團」的機率高，應注意保暖。

    吳德榮表示，明晚至週二晨在2000公尺以上高山有飄雪機率。至於週三晚間起，則需3000公尺以上高山才有飄雪機率。

    吳德榮提到，根據最新各國模式模擬，週四、五冷空氣漸減弱，氣溫逐日漸升，明顯回暖。目前週五下半天起模式呈現分歧，週六歐洲模擬，另一波強冷空氣已南下，美國模擬則顯示，台灣仍在暖空氣內。目前模式都還在持續調整中，具體發展應持續觀察。

    針對今年2月份是否還會有寒流，台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，統計台北站2015至2024年2月份，月最低溫的時間分布結果顯示，在這10年內有7年的2月份都有寒流發生，佔統計數據中的70%；其中寒流又多集中於2月份的中旬發生，共有7次，又佔統計數據中的70%。顯見，2月份發生寒流的機率相對是不低的。

    「林老師氣象站」說明，另外依據今晨最新歐洲數值模式來看，明晚起會有一波強冷空氣南下，強度直逼寒流等級，且冷的時間持續長達2至3天。

    至於2月中旬，目前模式預測還會有另外1波強冷空氣影響，不過因時間尚久，不確定性仍大，仍須持續追蹤監測。

    「林老師氣象站」說明，另外依據今晨最新歐洲數值模式來看，明晚起會有一波強冷空氣南下，強度直逼寒流等級，且冷的時間持續長達2至3天。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」說明，另外依據今晨最新歐洲數值模式來看，明晚起會有一波強冷空氣南下，強度直逼寒流等級，且冷的時間持續長達2至3天。（圖擷自臉書）

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