今各地有局部短暫雨 明起強烈大陸冷氣團來襲

今日白天北台灣及澎湖、金門都比昨天冷，下降4度左右，高溫約18到20度。（資料照）

2025/02/02 08:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（2日）東北季風增強，位於迎風面的北部及東半部地區有短暫陣雨。氣象署於今晨6點15分針對基隆市及新北市北海岸發布大雨特報。

今日北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區及馬祖有局部短暫雨，中南部平地及澎湖清晨至上午也有零星短暫雨，民眾外出建議攜帶雨具備用，中南部平地下半天轉為多雲到晴的天氣。

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今日清晨及夜晚各地都稍冷，台灣本島及金門、澎湖低溫13至17度，馬祖約11度；白天北台灣及澎湖、金門都比昨天冷，下降4度左右，高溫約18到20度，其他地區跟昨天類似，中南部高溫25至27度，花蓮、台東約21到23度，馬祖14度。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（3日）強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部及宜蘭10至17度，中部12至19度，南部14至23度，花東14至21度，澎湖13至16度，金門11至15度，馬祖10至12度。由於華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星小雨。

週二（4日）、週三（5日）受到強烈大陸冷氣團影響，北部、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，台中以北、宜花地區有可能出現10度以下低溫。北部及宜蘭8至18度，中部10至20度，南部12至22度，花東13至19度。週二起環境轉乾，僅花東地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及各地山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 18 17 ~ 23 19 ~ 25 18 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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