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    美翻了！大雨過後 澎湖赫見雙彩虹

    白沙講美出現雙彩虹美景，民眾都認為是好彩頭。（漁民提供）

    白沙講美出現雙彩虹美景，民眾都認為是好彩頭。（漁民提供）

    2025/02/01 22:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大年初四澎湖上空有回波接近，出現局部雨勢，大雨過後澎湖出現雙彩虹美景，讓民眾趨之若鶩，紛紛用手機拍下瞬間永恆美景，在海上、白沙講美及通梁等地，都有民眾拍攝到，並張貼到澎湖交通觀察日誌，引發各界熱烈討論，大家都認為是鴻運當頭，帶來好預兆。

    對於彩虹的形成，中央氣象局在官方網站指出，彩虹的陽光照到雨滴時，經過雨滴的折射、反射，就形成這自然現象。每道彩虹中的7色是：紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫。

    中央氣象局資料指出，當雨後空氣中水分充足，陽光以不同角度照射小水滴時，產生不同的折射與反射等光學作用，而產生霓與虹。「虹」是陽光在水滴內經過一次反射及兩次折射的結果，因紫色光偏折的角度最大，紅色光偏折的角度最小，所以虹的色彩排列是內紫外紅。

    另外，中央氣象局資料指出，當雨後空氣中水分充足，陽光以不同角度照射小水滴時，產生不同的折射與反射等光學作用，而產生霓與虹。「虹」是陽光在水滴內經過一次反射及兩次折射的結果，因紫色光偏折的角度最大，紅色光偏折的角度最小，所以虹的色彩排列是內紫外紅。

    漁民目睹雙彩虹美景，船上人員相當興奮。（澎湖交通觀察日誌提供）

    漁民目睹雙彩虹美景，船上人員相當興奮。（澎湖交通觀察日誌提供）

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