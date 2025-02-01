笑翻！三寶誤把「機車待轉區」當「停車位」 鹿港警方說話了

民眾誤把機車待轉區當停車位。（民眾提供）

2025/02/01 22:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化鹿港小鎮在春節期間天天湧入20、30萬人潮，停車位一位難求，路旁免費停車格更是難上加難，但有民眾發現竟然遊客誤把機車待轉區，當作是停車位，真是太扯了。鹿港警分局表示，只要汽車停放在機車待轉區，將依照規定開罰。

春節期間在網路社團「路上觀察學院」、「~~我愛鹿港小鎮~~」都有民眾貼文指出，位於鹿港、福興交界處的中正路、鹿興路口，緊鄰鹿港國中圍牆外人行道，都有自小客車誤把機車待轉區，當作是路邊停車格，真是三寶停車格。

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鹿港警分局表示，經由福興分駐所的所長詹又霖前往查看，確認是機車待轉區，並不是法定的停車格，只要發現民眾有違規停車事宜，就會依違反道交條例第56條1巷1款「在禁止臨時停車處所停車」舉發開罰。

警方指出，由於該路口為T字型路口，後續將建請相關單位增設明顯告示牌以供用路人識別，防止日後誤停致生違規情事，或建議塗銷待轉格。

誤把機車待轉區當停車位，鹿港警方說要開單告罰。（取自臉書「路上觀察學院」）

誤把機車待轉區當停車位，鹿港警方說要開單告罰。（取自臉書「~~我愛鹿港小鎮~~」）

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