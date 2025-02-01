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    比玩更有意義的事！「花在彰化」大年初六來撿菸蒂換好禮

    彰化市春節免費的招牌活動「四城門小旅行」，今年首度結合走讀與撿垃圾，總共撿了3.25公斤的垃圾。（旅庫提供）

    彰化市春節免費的招牌活動「四城門小旅行」，今年首度結合走讀與撿垃圾，總共撿了3.25公斤的垃圾。（旅庫提供）

    2025/02/01 21:52

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕「花在彰化」從大年初一起在彰化縣溪州公園熱烈展開，免費入場成為全民最佳的走春路線，為了消滅環境整潔的隱性殺手，環保局將在大年初六的2月3日下午舉辦「撿菸蒂換好禮」活動，只要每累積30根菸蒂，就可兌換毛巾！

    「花在彰化」將從大年初一持續到元宵節，活動將一路辦到2月12日，每年活動人潮高峰都是落在春節連假期間，今年剛好大年初一到初五都是春節連假，也為活動帶來滿滿的走春人氣。

    因此，環保局在春節連假結束後的第一個上班日，也就是2月3日下午1點到6點，將在溪州公園舉辦「撿菸蒂換好禮」活動， 民眾只要到彰化縣環保局攤位領取「寶特瓶裝菸蒂」或自備瓶子，必須在溪州公園活動現場撿拾散落各地的菸蒂並收集於瓶中，凡累積30根菸蒂就可兌換一次宣導品，這次宣導品是毛巾，但數量有限，換完為止。

    而彰化市每年春節的免費招牌活動「四城門小旅行」，今年也首度結合小旅行與撿垃圾，讓參加將近千位民眾，都領取垃圾袋，可以一面讀，一面沿途撿垃圾。今年所撿的垃圾量為3.25公斤，其中一般垃圾為1.65公斤，紙容器0.7公斤，寶特瓶0.32公斤，紙類0.37公斤，塑膠薄片0.13公斤，鋁罐0.08公斤。

    菸蒂是環境整潔的隱型殺手，尤其是春節連假人潮盡出，更是隨處可見。（記者劉曉欣攝）

    菸蒂是環境整潔的隱型殺手，尤其是春節連假人潮盡出，更是隨處可見。（記者劉曉欣攝）

    「花在彰化」大年初六將舉辦撿菸蒂換好禮活動，一起來消滅菸蒂。（彰化縣環保局提供）

    「花在彰化」大年初六將舉辦撿菸蒂換好禮活動，一起來消滅菸蒂。（彰化縣環保局提供）

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