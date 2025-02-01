台中新社九庄媽遶境 「八庄挺一庄」全台最早迎媽祖

台中市新社九庄媽今遶境，也是全台最早迎媽祖慶典。（市府提供）

2025/02/01 21:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市新社九庄媽遶境是市府公告登錄的「民俗」文化資產，通常在大年初三到初七間舉辦，今（2/1）選在大年初四舉辦過爐遶境，除年輕化更展現了民俗活動的強大生命力，是一項名副其實的「活的文化資產」。

九庄媽是全台每年最早開始遶境的媽祖，相傳180多年前，採樟工人在雨中發現一尊媽祖神像，迎回供奉後屢顯靈驗，便由九個庄輪流迎奉、不建廟祭祀，因此有了現今「九庄媽」、「有神無廟」之稱，每年農曆春節初三至初七間舉行盛大繞境，從各庄遶行至新社，展現客庄團結與傳統信仰的深厚底蘊。

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今年甲辰（2024）年值庄為山頂庄（新社區中正里）舉辦過爐遶境，山頂庄全庄總動員，邀請各庄好友助陣，傳統的「八庄呷一庄」轉型為「八庄挺一庄」，包括立法院副院長江啟臣、市府民政局長吳世瑋、客委會主委江俊龍、文化局長陳佳君、台中市議員吳振嘉、蔡成圭等出席過爐典禮。

山頂庄民為了感恩九庄媽駐駕山頂庄，合力邀請各式表演，有傳統陣頭，傳統布袋戲，金光布袋戲，九天民俗技藝團，還有在地優秀學子，加上台中市政府文化局「台中媽祖國際觀光文化節-宮廟風華」的明華園歌仔戲，節目滿檔，簡直就像是一個藝術季，遊客慕名而來，直呼太值得了。

而今年值年業務大都由年輕人規劃完成，里長張鳳梅表示，這次的值年，爐主對年輕人的信任加上年輕人願意付出，才能順利完成，今天遶境再次感受到九庄媽溫暖的手，牽起新社人的手，讓新社成為一個人親、土親的溫馨聚落。

其中江俊龍徒步跟著九庄媽遶境隊伍走完20公里，親身體驗此一客庄民俗文化後表示，九庄媽遶境是客家人傳遞對神明的感恩與祈福，更是庄頭之間互助共榮精神的具體展現，此一珍貴的客家文化價值，能在時代洪流中始終堅守根本，需要更加珍惜與用心保護。

執年委員會總務游國賢自認不是一個對宗教很熱忱的人，但經過這一年的值年業務後說，以前心裡其實納悶，為何九庄媽祖的香火如此鼎盛，卻沒有建廟，但看到庄民之間互相溝通、合作，或許九庄媽不願建廟而到各庄頭作客，也是希望藉此活絡庄頭感情、增加人際互動。

值年爐主陳昭勇表示，這一年來看到大家對九庄媽的虔誠信仰非常感動，來自各地的信眾，因不同原因來參拜九庄媽，有為家人祈福，有請九庄媽解惑，也有純粹因為仰慕，但不論是什麼原因，看到他們平靜帶著微笑的臉，就覺得很感動。

遶境活動相當熱鬧。（市府提供）

遶境活動相當熱鬧。（市府提供）

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