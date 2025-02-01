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    蛇年不賣蛇燈籠？彰化家扶中心把原因全說了

    彰化家扶中心元宵古早燈籠義賣今年邁入30年，發起人李世湧（圖中）特地到彰化市春節市集幫忙義賣，今年主打造型竹燈籠。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心元宵古早燈籠義賣今年邁入30年，發起人李世湧（圖中）特地到彰化市春節市集幫忙義賣，今年主打造型竹燈籠。（記者劉曉欣攝）

    2025/02/01 20:35

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化家扶中心元宵義賣古早燈籠幫助家扶兒堂堂邁入30年，春節連假期間，也在全縣各景點與市集擺攤，但完全不見蛇燈籠的蹤影。彰化家扶中心表示，原因無它，根據往年的經驗，蛇燈籠就是不好賣，今年只好派出新秀的造型竹燈籠上場！

    為了幫家扶兒募開學的助學金，彰化家扶中心全體員工動起來，在春節期間在全縣各地擺攤義賣，連活動發起人李世湧、黃惠雪夫妻也是四處趴趴走，希望能夠再創義賣金額新高。

    不過，許多民眾發現，往年彰化家扶中心義賣燈籠，都會配合生肖推出燈籠，但今年明明是蛇年，卻完全不見蛇燈籠，除了卡通燈籠外，反而多了造型竹燈籠。

    彰化家扶中心公關專員林滿麗指出，早期確實都會配合生肖年，推出生肖燈籠，但蛇燈籠往往都賣得不好。後來，發現卡通燈籠人氣比較旺，就改變義賣燈籠的方向，就算是龍年，就主打龍貓燈籠，鼠年就以米老鼠米奇來當主角，兼顧生肖與卡通的消費需求。

    林滿麗說，今年喜迎蛇年，為了義賣燈籠主題燈想破頭，最後拍板定案捨棄蛇燈籠，大膽鎖定造型竹燈籠，搭配兔子、金魚造型，果然主題燈大受歡迎，新鮮的燈款，可愛的造型，為義賣古早燈籠找出新出路。

    林滿麗說，今年在義賣燈籠時，有來自芳苑的女子，專程找到彰化市春節市集家扶攤位，就是親自要捐1萬元作為助學金，也有阿嬤拿著孫子沉甸甸的撲滿，特地拿到春節市集家扶攤位說要捐出，真的令人非常感動，而受惠於春節市集的滿滿人潮，希望利用大年初五最後一天，可讓春節市集義賣燈籠衝破20萬元！

    彰化家扶中心今年捨棄蛇燈籠，主打超可愛的動物造型竹燈籠。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心今年捨棄蛇燈籠，主打超可愛的動物造型竹燈籠。（記者劉曉欣攝）

    彰化市最強走春的春節市集邀請彰化家扶中心進駐擺攤，受惠市集人潮，希望能衝高義賣金額。（記者劉曉欣攝）

    彰化市最強走春的春節市集邀請彰化家扶中心進駐擺攤，受惠市集人潮，希望能衝高義賣金額。（記者劉曉欣攝）

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