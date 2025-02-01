搶先看！台北燈節2/2登場 主燈「福蛇豆豆」試燈畫面曝光

2025台北燈節主燈「福蛇豆豆」。（記者陳志曲攝）

2025/02/01 19:25

〔記者蔡思培／台北報導〕2025台北燈節明起在台北西區登場，今年活動以「蛇來運轉」為主題，將新年祝福帶給國內外遊客，位於中山堂廣場的主燈「福蛇豆豆」也在今晚進行試點燈，吸引眾多民眾圍觀。今年活動規劃四大展區，展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，民眾可搭捷運賞燈。另外，台北市政府今年也睽違6年恢復發放小提燈。

台北燈節於2月2日至16日每晚5點至10點進行點燈，位於中山堂的主燈「福蛇豆豆」將在明晚正式點亮，並於燈節期間每晚5點至10點，每半小時展演一次。

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主燈「福蛇豆豆」高達13公尺，特別添加LED元素，讓靈動的眼睛生動呈現，還會360度旋轉讓民眾無死角欣賞。主燈也邀請塗鴉藝術家祁孟含以繽紛色彩與幾何圖形描繪蛇身，並融入塗鴉、音樂、街舞等年輕元素、以及北門、紅樓、中山堂等古蹟元素，將古今中外元素融合。

觀傳局長王秋冬表示，台北燈節是少數在大都會街道佈展的燈節，今年西本願寺也祈福燈林，燈節也邀請日本音樂藝術家TERU、音樂人林強加入創作。他也預告，明天正式點燈將請在台北市的駐華使節，共同參與活動的國際友好城市代表，這次燈區有16個國外城市與國家參展，在台北可以看到國際縮影。

今年燈節活動規劃主燈區、北門展區、西門展區、中華路展區四大展區，橫跨捷運西門站至北門站一帶。北門展區有福星國小學生共同創作的彩繪燈籠點綴天橋，打造出西區最美天際線。主燈區除了主燈，還有互動猜謎「扭轉乾坤」燈組；中華路展區則展示與TERU、林強的跨界合作與國際友好城市燈組；西門展區「祈福燈林」可供國內外遊客在燈籠廊道中掛祈福卡，傳遞新年祝福。

觀傳局指出，中山堂廣場主燈區「光錦舞台」每週五、六、日，還會規劃各式精彩的表演活動，開幕首場演出將由「九天民俗技藝團」拉開帷幕，帶來融合創新元素的傳統陣頭表演，呈現廟會文化獨特魅力；更有「小男孩樂團」登場演唱。

值得注意的是，台北燈節自2019年起取消發放小提燈，今年睽違6年恢復小提燈發放，今年的「台北小Q」小提燈燈身繪有台北市地標、美食，並結合永續理念，可作為筆筒、存錢筒重複使用。台北市政府準備10萬個「台北小Q」小提燈，將於2月9日、10日下午2點在北市12行政區行政中心等地限量發送。中山堂廣場與北門廣場服務台也在2月9日至12日下午2點限量發放小提燈。

主燈「福蛇豆豆」變色和噴煙。（記者陳志曲攝）

主燈「福蛇豆豆」設置在中山堂廣場，融合西門町傳統與潮流文化。（記者陳志曲攝）

主燈「福蛇豆豆」多種顏色變化。（記者陳志曲攝）

橘色版「福蛇豆豆」。（記者陳志曲攝）

位於中山堂廣場的主燈「福蛇豆豆」在今晚進行試點燈。（記者蔡思培攝）

位於中山堂廣場的主燈「福蛇豆豆」會360度旋轉，讓民眾無死角欣賞。（記者蔡思培攝）

台北燈節即將開展，各個燈區開始試燈。（記者陳志曲攝）

各個燈區開始試燈。（記者陳志曲攝）

各個燈區開始試燈。（記者陳志曲攝）

各個燈區開始試燈。（記者陳志曲攝）

各個燈區開始試燈。（記者陳志曲攝）

各個燈區開始試燈。（記者陳志曲攝）

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