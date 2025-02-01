初五收假！國道料北向車潮增至1.5倍 11地雷路段一次看

今天是大年初四（2月1日），下午4時許，國3北向65.9公里處發生2輛小客車追撞事故，影響後方車流。（高公局提供）

2025/02/01 18:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕明天週日是大年初五（2月2日）連假收假日。高速公路局分析，明天仍以北返車流為主，有11個重點壅塞路段，其中國道5號宜蘭-坪林從早上9點塞到晚間7點，國道1號苗栗-湖口、大山-香山預估晚間8點紓解。高公局建議北向用路人，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5建議9時前出發。

高速公路局表示，明天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量預估達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

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高公局預報員黃郁凱表示，明天的重點壅塞路段，有國1北向西螺-埔鹽系統（上午10點至下午5點）、南屯-后里（上午10點至下午5點）、苗栗-湖口（下午2點至晚間8點）；國3北向竹山-中興（下午3點至晚間6點）、草屯-霧峰（下午3點至晚間6點）、大山-香山（下午3點至晚間8點）、關西-大溪（下午4點至晚間7點）；國5北向宜蘭-坪林（上午９點至晚間7點）；國4西向潭子系統-豐勢（上午10點至下午5點）；國6西向舊正-霧峰系統（下午3點至晚間8點）；國10西向仁武-左營端（下午3點至晚間8點）。

明天的國道交通疏導措施，包括上午10時至晚間6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12時至午夜24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制。另有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天的國道交通狀況，截至17時，國道交通量為86.9百萬車公里，今天整日預估136百萬車公里，在預期範圍內。高公局表示，下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統-汐止；國1北向大林-斗南、北斗至員林、頭屋至頭份、新竹系統至湖口；國3北向西湖服務區至西濱、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至頭城；國6東草屯休息站至霧峰系統，其餘路段行車大致正常。

今天下午影響車流回堵的事故，下午12時27分於國3北向236.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，造成後方車流回堵5公里 ；下午3時35分於國1北向164.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵8公里；下午4時19分於國3北向65.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內2線車道，造成後方車流回堵4公里。

大年初五（2月2日）國道交通疏導措施。（高速公路局提供）

大年初五2月2日北部國道路況預測。（高速公路局提供）

大年初五2月2日中部國道路況預測。（高速公路局提供）

大年初五2月2日南部國道路況預測。（高速公路局提供）

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