賴清德昨來發紅包 嘉義市大天宮今接神有信眾擲出立筊

嘉義市大天宮出現立筊。（民眾提供）

2025/02/01 17:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統賴清德昨天下午到嘉義市大天宮參香及發紅包，今天是大年初四接神，大天宮剛接完神，就有來自彰化的信眾擲出立筊，廟方用金紙、玻璃框及紅繩圍起，護住立筊，許多民眾參觀，嘖嘖稱奇。

一名中國留學生今年1月16日到大天宮參拜問學業，先抽到籤尾，接著擲筊第一次就擲出立筊，而今天又出現立筊；大天宮董事長鄭明山說，他已90歲，在大天宮服務40多年，是第一次看到1個月出現2次立筊。

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大天宮常務董事吳鶴聲說，當時看到李姓信眾全家人都來祭拜，引起注意，結果第四筊就擲出立筊，她前往告知信眾立筊難得一見，也詢問信眾是要請示何事；這名信眾說，自己是彰化人，因為小時候家人帶他來大天宮拜拜，因此若經過嘉義市會來大天宮祭拜，擲筊是要祈求家運，能擲出立筊，非常歡喜。

大天宮表示，出現立筊後，再進行擲筊向神明三皇聖帝請示，而由扶鸞出文「天機能傳示民心，皇法天理八卦運，地掌山河社裡食，皇臨頂座藥妙理，人合仙人效增輩，皇尊中華聖緣血，三水匯龍火鳳祥，聖明歸聖啟緣增，帝光普明照民醒」。

鄭明山說，昨天總統賴清德來大天宮參香、發紅包，今天大年初四，下午2點進行接神，約2點50分時有信眾來擲筊，就擲出立筊，非常難得，可能是總統剛來，神明庇佑國運昌隆，國泰民安，社會祥和，安居樂業。

嘉義市大天宮出現立筊。（民眾提供）

大天宮董事長鄭明山說，昨天總統賴清德來發紅包，今天有信眾擲出立筊。（民眾提供）

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