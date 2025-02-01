為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    賴清德昨來發紅包 嘉義市大天宮今接神有信眾擲出立筊

    嘉義市大天宮出現立筊。（民眾提供）

    嘉義市大天宮出現立筊。（民眾提供）

    2025/02/01 17:16

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統賴清德昨天下午到嘉義市大天宮參香及發紅包，今天是大年初四接神，大天宮剛接完神，就有來自彰化的信眾擲出立筊，廟方用金紙、玻璃框及紅繩圍起，護住立筊，許多民眾參觀，嘖嘖稱奇。

    一名中國留學生今年1月16日到大天宮參拜問學業，先抽到籤尾，接著擲筊第一次就擲出立筊，而今天又出現立筊；大天宮董事長鄭明山說，他已90歲，在大天宮服務40多年，是第一次看到1個月出現2次立筊。

    大天宮常務董事吳鶴聲說，當時看到李姓信眾全家人都來祭拜，引起注意，結果第四筊就擲出立筊，她前往告知信眾立筊難得一見，也詢問信眾是要請示何事；這名信眾說，自己是彰化人，因為小時候家人帶他來大天宮拜拜，因此若經過嘉義市會來大天宮祭拜，擲筊是要祈求家運，能擲出立筊，非常歡喜。

    大天宮表示，出現立筊後，再進行擲筊向神明三皇聖帝請示，而由扶鸞出文「天機能傳示民心，皇法天理八卦運，地掌山河社裡食，皇臨頂座藥妙理，人合仙人效增輩，皇尊中華聖緣血，三水匯龍火鳳祥，聖明歸聖啟緣增，帝光普明照民醒」。

    鄭明山說，昨天總統賴清德來大天宮參香、發紅包，今天大年初四，下午2點進行接神，約2點50分時有信眾來擲筊，就擲出立筊，非常難得，可能是總統剛來，神明庇佑國運昌隆，國泰民安，社會祥和，安居樂業。

    嘉義市大天宮出現立筊。（民眾提供）

    嘉義市大天宮出現立筊。（民眾提供）

    大天宮董事長鄭明山說，昨天總統賴清德來發紅包，今天有信眾擲出立筊。（民眾提供）

    大天宮董事長鄭明山說，昨天總統賴清德來發紅包，今天有信眾擲出立筊。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播