TPASS 2.0公共運輸常客優惠 2/1開始累積搭乘紀錄

TPASS 2.0今天（2月1日）開始累積搭乘次數。（交通部公路局提供）

2025/02/01 16:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕為鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，自今天（2月1日）開始累計搭乘紀錄，最快可於3月25日靠卡領取回饋金。

公路局表示，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋是針對持有記名登錄電子票證、每月搭乘公共運輸11次以上的民眾，提供一定比例乘車金額回饋。

請繼續往下閱讀...

以公路公共運輸，如國道客運、公路客運、市區公車為例，每月搭乘11至30次，可回饋15%乘車金額；搭乘31次以上，則可回饋30％乘車金額；針對已有常客優惠的軌道運輸，如台鐵、台北捷運、新北捷運，則是在既有優惠上再加碼回饋，每月搭乘11次以上，可回饋2％乘車金額。

公路局提醒，只要在3月31日前至四大超商多媒體事務機預購，或至各捷運站服務台、售票加值機，購買TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，今年底前持該卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋10％乘車金額。

公路局進一步說明，民眾需先至公路局常客優惠回饋網頁（https://tpass.thb.gov.tw），點選進入各票證公司記名專區完成記名登錄程序，將自完成記名登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並自次月25日起至指定管道靠卡領取當月份回饋金。也就是說，首批登記者，最快於3月25起可領取2月份回饋金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法