石虎賀新年！通霄通灣巡守隊拍下年前石虎出沒蹤跡。圖為1月10日石虎白天出沒難得畫面。（圖由曹燕銘提供）

2025/02/01 15:50

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕目前仍處於春節年假期間，而長年投入保育石虎工作的苗栗縣通霄鎮通灣里巡守隊1月31日整理攝影機電池與記憶卡時，發現1月份拍下10次石虎出沒蹤跡，其中最近1次在1月26日，恰好正在除夕前2天，宛如石虎賀新年。

通灣里巡守隊長曹燕銘說，石虎通常在夜間出沒，而這次拍攝到畫面也有石虎在日間穿梭影像，可以見到通霄鎮通灣里淺山生態豐富性。而最靠近除夕的石虎影像則在晚間記錄下，同樣難得。

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曹燕銘擔任巡守隊長後便加入瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，由於通灣里濱海靠山，他曾發現石虎到海邊捕食螃蟹，而通灣里因不少無人耕種農田與雞舍，緊鄰淺山區域石虎出沒數量多。

曹燕銘也提及，通灣里雖然臨海，但是由通霄虎頭山延伸至通霄鎮新埔里一帶擁有丘陵地，為石虎出沒的重要棲地。

之前通灣里巡守隊也曾在去年紀錄石虎「母帶3子」珍貴畫面，令不少人感到激動。曹燕銘因官方公佈數據石虎主要分布在苗栗縣，和隊員積極投入保育工作，為守護自然生態努力。

石虎賀新年！通霄通灣巡守隊拍下年前石虎出沒蹤跡。圖為過年前石虎出沒畫面。（圖由曹燕銘提供）

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