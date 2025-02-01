雲林微型「永續燈會」10日登場

太陽能發電的「綠能充電站」，讓民眾坐著休息時順便為手機充電，將綠能、健康生活合而為一。 此為示意圖。（圖由雲林縣政府提供）

2025/02/01 15:09

〔記者李文德／雲林報導〕響應全球趨勢，並推動永續環保發展。雲林縣政府2月10至23日將在高鐵雲林站前廣場舉辦微型永續燈會，多達23組藝術作品，採用要被淘汰的物件，或是可回收再生的材質製作而成。縣府表示，活動期間週末皆有環保永續、食農主題手作體驗活動，歡迎民眾參與。

縣府計劃處長李明岳表示，永續燈會定調為「雲林永續，Yes,I do，與大地做承諾燈區」，有別於傳統燈會，23組花燈作品都用回收再生材質，展現SDGs永續精神，如燈區最大型的作品「竹之光廊」，以竹的強韌力量及綿延生長，象徵土地生生不息精神。

請繼續往下閱讀...

李明岳指出，如燈區入口意象同樣用「窗」、「家」為精神概念創作，利用舊窗框加上植栽，打造出家的氛圍，讓旅外遊子們從高鐵站走出，就看見熟悉的光景，如同回到老家的模樣。另更有太陽能發電的「綠能充電站」，讓民眾坐著休息時順便為手機充電，將綠能、健康生活合而為一。

計劃處指出，此次燈區結合了地方社區、大專院校、藝術家一起創作，甚至更有北港鎮北辰國小學童們製作800多個永續紙燈籠展出，展現雲林在地多元且富有創意的實踐力。另燈會結束後，作品亦將回歸於合作單位，將微型燈會的「永續精神」得以向下扎根。

李明岳表示，微型燈會將於本月10至23日高鐵雲林站前廣場登場，活動期間每週六、日安排環保永續、食農教育等主題手作體驗活動，能將檳榔炭、竹子等再生材質蛻變為花器，詳細報名資訊將於下週公布，民眾們可前往縣府官網、臉書專頁報名。

此作品為「竹浪之聲」示意圖，利用廢棄漁網、蚵殼等，重新再利用海廢資源。（圖由雲林縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法