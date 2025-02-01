嘉義市「開嘉市集」手作、美食攤位多 人潮滿滿

嘉義市天氣晴朗，許多民眾到「開嘉市集」逛攤位。（記者林宜樟攝）

2025/02/01 15:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府昨起在嘉義文化創意產業園區一連三天舉辦「開嘉市集」，許多文創手作、美食佳餚吸引民眾前來，今天天氣晴朗，更有大批遊客前來走逛，市集持續晚上七點，明天還有最後一天。

嘉義市政府建設處表示，「開嘉市集」是嘉義市在地最有話題及指標性的文創市集品牌，每場活動設定主題，邀請全台各縣市的風格品牌共襄盛舉，「新春限定場」不同過往傳統農曆年的印象，以手作文創品牌製作新春限定商品，餐飲品牌結合冬季食材及象徵開春好運的食材創造與眾不同的節慶菜餚，並邀請日本插畫品牌「ふく」參與，融合有趣、新奇的文創元素，打造嘉義專屬的年味市集。

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市府建設處表示，開嘉市集設立以來成功輔導26組青年創業團隊，透過市集活動累積超過100萬人次參與，其中有多達6成以上是外縣市旅客，創造超過5千萬元商機，讓全台喜歡逛市集的民眾看見嘉義市，為觀光及商業注入新動能。

市府表示，今年開嘉市集「新春限定場」時間為下午1點到晚上7點，之後場次規劃於4、10、11、12月辦理，打開全新場域，讓民眾感受桃城的不同風采。

開嘉市集的趣味活動。（記者林宜樟攝）

開嘉市集有各種攤位。（記者林宜樟攝）

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