快收假了趕出發！屏東警估台1線、台17線北返車流今晚達巔峰

屏縣警局全力疏導北返車潮。（屏縣警局提供）

2025/02/01 14:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節9天連假已近尾聲，就快收假了，屏東縣政府警察局預測今天大年初四（1日）下午北上車流將逐步攀升，晚間會達到巔峰，因此將於台一線、台十七線啟動最長雙點北上調撥車道，全力疏導。

屏東縣警局今天（1日）表示，今年春節從1月25日至1月31日，屏東縣內的台1線與台17線南下總車流達26萬5524輛次，北上車流為22萬423輛次，南北向車流量相差4萬5101輛次，顯示大規模北返車潮落在今天大年初四（2月1日）；為確保車流順暢，屏東縣政府警察局全面部署交通疏導措施，提升通行效率，減少壅塞影響。

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警方也分析，今年除夕至初三台1線與台17線合計南下車流達13萬1746輛次，北上車流11萬3798輛次，與去年（2024年）同期南下13萬7071輛次、北上11萬3390輛次相比，整體車流總量變化不大。

然而由於今年連假除夕前即有3天假期，民眾提前出遊並於初一至初四陸續北返，導致屏鵝公路南北雙向車流同步增長，超過道路容量負荷，與以往南北向車流懸殊的情況有所不同，難以實施單向調撥車道疏導；相較去年春節初一至初三，今年調撥車道措施減少2次，僅在大年初一、初二各實施1次。

屏縣警局表示，根據歷年數據，春節連假期間北返車潮將於今天大年初四達到最高峰，特別是台1線楓港至枋山段及水底寮至嘉和段，預期將出現較壅塞情形，預測下午北上車流將逐步攀升，晚間達到巔峰。

為全力因應龐大北返車潮，警察局將依車流狀況，於今天（2月1日）下午機動實施最長雙點北上調撥車道，包含台1線楓港至枋山大橋路段、即台1線460至453.1公里處，以及台1線水底寮至嘉和路段、即台1線436.5至445.5公里處），兩路段同步調撥北上內側車道供北返車流使用，以提高車流疏解效率。

此外，持續實施全線360秒長綠號誌，當北上車流持續增加時，將啟動台1線永翔路口分流，引導南下車流改道台17線，減少水底寮建興五岔路口的號誌干擾，提升北上通行效率；在墾丁及熱門景區周邊，則增派警力指揮車輛及行人秩序，確保交通流暢。

屏東縣政府警察局長戴台㨗表示，為確保北返車流順暢，警察局已啟動多項交通疏導措施，然而順利返程仍需用路人共同配合，呼籲駕駛人行車時勿使用手機，保持安全車距，並嚴禁酒後駕駛，以降低事故風險；遇壅塞時也請耐心依循員警及義交指揮。

警方站崗控燈。（屏縣警局提供）

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