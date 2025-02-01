八通關古道4公里處嚴重崩塌 遊客勿冒險通過

八通關古道西段約4公里處有一處嚴崩塌點，玉管處呼籲一般健行遊客勿冒險通過。（記者張協昇攝）

2025/02/01 14:48

〔記者張協昇／南投報導〕有西部錐麓古道之稱的八通關古道西段，沿途景致壯闊秀麗，一般遊客會走到4.3公里處的雲龍瀑布後折返，惟春節期間有民眾走至4公里處，發現有1處嚴重崩塌點，已無明顯路徑，下方就是斷崖，僅靠1條繩索輔助通行，相當危險。對此，玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）表示，該處經常坍方，將儘速派員修護，但也呼籲一般健行遊客，遇到崩塌點就趕快折返，不要冒險強行通過。

八通關古道西段從東埔部落至雲龍瀑布，是不須申請登山的健行路線，沿途會經過知名的父子斷崖，可欣賞壯闊的高山與河谷地形，這個季節前往，還有紅葉點缀其間增添繽紛色彩，步道絕美壯麗的景致，絲毫不輸太魯閣國家公園的錐麓古道，最後抵達沿著垂直谷壁傾洩而下，總共3層的雲龍瀑布。

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惟大年初二有遊客走至古道4公里處，發現有1處嚴重崩塌點，坍方土石已將原本即狹小的碎石路徑淹沒，下方就是斷崖，僅靠1條繩索輔助通行，走在鬆軟易滑動的土石上，一不小心即可能滑落，相當危險，盼玉管處儘速派員修護。

玉管處表示，該處經常坍方，同仁上山都會處理，最近可能因下雨及地震頻繁才又崩塌，將儘速派員修護，惟也提醒無登山經驗及裝備的一般健行遊客，遇到坍方土石堆積路段就折返，不要冒險通過，避免發生危險。

八通關古道西段4公里處嚴重崩塌點，僅靠一條繩索輔助通行，相當危險。（記者張協昇攝）

八通關古道西段擁有絕美壯麗的山谷景緻，媲美太魯閣錐麓古道。（記者張協昇攝）

八通關古道西段著名的父子斷崖，景色壯麗。（記者張協昇攝）

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