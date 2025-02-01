新北市土城中華陸橋完成拆除 市容耳目一新

新北市土城區中華陸橋拆除前舊照。（圖由新北市工務局提供）

2025/02/01 14:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市養護工程處推動城市減法工程，於1月18日拆除完成土城區中華陸橋，在地市容景觀令人耳目一新，工務局長馮兆麟說，中華陸橋是新北市升格以來拆除的第58座人行陸橋，全市目前剩下96座人行陸橋，將持續評估拆除。

新北市養工處表示，中華陸橋因使用率低，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由土城區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表和里長在拆除前進行會勘取得共識，並試辦1個月封閉改變民眾通行習慣，在無反對意見後，於1月17日深夜至18日清晨順利拆除大梁，隨後於24日將周邊人行道等設施恢復完成後，土城中華路2段的街景立即豁然開朗，呈現嶄新的市容面貌。

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馮兆麟指出，養工處在拆除後的中華陸橋原址設置QR Code地磚，市民朋友可以到現場用手機掃描連結至紀錄陸橋歷史的「橋誌」，即使陸橋的實體已消失，但陸橋與人們之間的記憶和情感可以永久留存。在以人為本打造無障礙生活環境的政策目標下，市府將持續針對使用率低的陸橋辦理評估拆橋作業，提升市容景觀。

新北市土城區中華陸橋拆除後，市容景觀令人耳目一新。（圖由新北市工務局提供）

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