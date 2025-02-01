台南現北返車潮 北上交流道管制須留意

南市交通局交通中心利用道路監控影像瞭解車流，調整號誌管制措施。（圖由南市府交通局提供）

2025/02/01 12:19

〔記者王俊忠／台南報導〕從1月25日起為期9天的2025年春節連假已邁入收假階段，台南地區已從1月31日（年初三）下午開始出現部分北返車潮，預期今日將達到高峰並持續到明日。台南市長黃偉哲籲請市民朋友先做好行程規劃，並責成交通局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

南市府交通局長王銘德表示，小年夜至除夕期間台南地區路況尚屬順暢，主要車多路段集中在永康、大灣、仁德等交流道周邊，鄰近安平老街、鹽水月津港、關子嶺等熱門景點地區，也從1月29日（年初一）開始陸續出現熱鬧的走春與旅遊人潮，在警察局全力動員疏導下，各路段並無明顯壅塞情形。

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今年春節初一、初二車流量約49萬2000車次，較去年同期增加約3成，主要以國華街商圈、孔廟、赤崁樓等周邊較為繁忙，交通中心已提早針對西門路、成功路、府前路等主要路段設定號誌週期延長作為因應，路況尚屬順暢。同時台南市府規劃特定景點的接駁車、或大台南公車增設臨時停靠點讓民眾少開車、多利用公共運輸或共享運具公共自行車，減少車多等待時間、享受美好假期。

王銘德並提醒，配合國道交通疏導措施，2月1日（初四）下午1點至6點，下營系統交流道及新營交流道北上入口匝道將實施高乘載管制。此外，1日（初四）、2日（初五）上午10點至下午6點，國1仁德交流道北向入口匝道也將持續封閉，請北上用路人提早或延後出門、避開封閉管制時段，或者改道國1大灣及台86仁德系統交流道；前往新竹地區的市民朋友，建議改走台61線西濱快速道路，以避開國道車多壅塞路段、確保回程順利。

交通局表示，請遊客多留意各景點地區交通狀況，利用替代道路，減少行車時間，同時再次呼籲，南市即時交通資訊網在春節期間服務不打烊，仍持續提供路況查詢服務，歡迎民眾多加利用、預先規劃行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛，愉快度過春節連假。

南市交通局交通中心利用道路監控影像瞭解車流，調整號誌管制措施。（圖由南市府交通局提供）

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