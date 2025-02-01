竹市勞工大學百場免費課程，2/4起開放報名。（圖由市府提供）

2025/02/01 11:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市勞工大學將於4日上午10時起開放線上報名，新竹市政府整合竹市大學及專業師資，提供5大系列、共100場免費且專業的課程，每場名額僅限30人，額滿即止。市府歡迎15歲以上勞工與青年朋友踴躍報名，學習專業技能提升就業與職場競爭力，用專業技能為自己加薪，激發創新創業能量。

市府表示，為打造幸福友善的就業環境，並提供創業平台，透過諮詢輔導及培力課程，協助勞工、青年實現創新理想，提升競爭力與創業機會。今年竹市勞工大學將推出100場免費講座，課程內容聚焦職業發展、技能提升及創新思維。期望能鼓勵竹市的勞工及青年持續學習與成長，保持工作與生活中的平衡，讓勞工在下班休閒時能透過課程自我成長、擴大社交圈，進而提高工作滿意度和敬業度，形成正向的循環。

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勞青處說明，勞工大學將於3月5日起陸續上課，規劃100場職場實用課程，5大領域，包含涵蓋「職場增能與溝通表達」、「健康調理」、「創客培育」、「創意企劃與行銷策略」及「永續發展與數位應用」，讓勞工及青年順利銜接職場亦做到身心調劑，此外，手沖咖啡師職場體驗、永續旅遊活動企劃、芳療應用與整復、自媒體網紅影音、AI及程式開發以及青年創業企劃等課程，參與課程的學員能夠獲得豐富的知識與實踐經驗，培養第二專長，更是未來創業的敲門磚。

勞青處表示，今年課程內容豐富多元，包括玄奘大學戲劇系胡修維主任與王學城老師指導的「簡報表達與肢體表演」，幫助學員掌握簡報需求、表達技巧及肢體應用；清華大學邱富源副教授開設的「AI及元宇宙科技跨域課程」；元培醫事科技大學張金滿講師主講的「芳香療癒系列」；陽明交通大學曾勝凱助理教授的「平面設計實作」；中華大學詹宜螢主任講授的「企劃撰寫實務」，以及林宥杰老師帶領的「AI應用實戰系列課程」。此外，3月23日，將邀請中興大學產學研鏈結中心榮譽創業顧問楊璦妃講師，提供新創諮詢及營運企劃書建議，並與青年分享創業經歷。參與本計畫的學員皆可報名後續的「創業計畫書寫作諮詢活動」，歡迎踴躍報名參加。

勞青處提醒，勞工大學將於4日上午10時開放線上報名，額滿即止。活動及報名網址，詳情請洽詢（03）5153383分機51。課程場地分布於市區及各大學，請依簡章規定前往指定授課地點。

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