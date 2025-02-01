台中消防搜救毛孩回娘家 與昔日夥伴重溫戰友情誼

腿腿新春回娘家，消防局送牠美味年菜。（台中市消防局提供）

2025/02/01 10:02

〔記者許國楨／台中報導〕搜救犬是消防隊的重要夥伴，在一次次危險災害救援任務中，與領犬員並肩作戰，挽救無數生命，如今雖已退役，仍牽動搜救團隊的心，台中市消防局昨天邀請曾在救災現場英勇奮戰的搜救犬鐵雄、腿腿、本丸，以及剛退役的Melody和Pum回到熟悉的搜救犬隊，與領犬員和夥伴們團聚，共度溫馨佳節。

消防局表示，搜救犬退役後告別了緊張的搜救工作，成為許多領養家庭的心肝寶貝，過上幸福的退休生活，鐵雄、腿腿、本丸等搜救犬，在新家庭照顧下享受著撒嬌賣萌、陪伴家人日常，而新退役的Melody和Puma在今年119消防節活動中幫牠們舉行了溫馨的「畢業典禮」，也順利找到了充滿愛心的領養家庭。

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消防局長孫福佑表示，搜救犬是消防隊的重要夥伴，牠們的無私奉獻令人動容，春節期間舉辦特別的回娘家聚會，除了讓搜救犬與領犬員重溫昔日情感，也希望向市民分享這些英雄毛小孩的新生活，讓更多人了解搜救犬背後的故事，進而關心搜救犬的培訓與退休照護計畫。

消防局指出，搜救犬計畫不僅致力於災害救援，也關注搜救犬的退休生活，為牠們尋找充滿愛心的歸宿，讓牠們在新的家庭中感受更多關懷與溫暖，未來將持續推動搜救犬培訓，確保災害救援工作的順利進行，同時也會關注退役搜救犬的生活，為牠們尋找最適合的歸宿，讓這些曾經英勇奮戰的夥伴在愛與溫暖中安享晚年。

新春回娘家，腿腿（右二）與學弟妹們敘舊。（台中市消防局提供）

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