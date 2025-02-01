新港奉天宮抽國運籤為中上籤 國家要和才有希望

奉天宮董事長何達煌抽出國運籤。（記者林宜樟攝）

2025/02/01 10:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣新港奉天宮今天進行接神及抽國運籤儀式，國運籤由董事長何達煌抽出第33首己巳籤，何達煌表示，此為中上籤，籤詩內容「看看魚水得相逢」，代表國家要和，才有希望。

何達煌、新港鄉長葉孟龍、縣議員陳文忠、黃啟豪等進行接神及抽國運籤儀式，由何達煌抽出己巳籤，籤詩為「欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」，代表和平發展。

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何達煌說，籤詩內容代表國家要和，要穩定，沒有和就沒用，並要注意地震等天災或是火災，國家平安，所有人都平安。

奉天宮表示，媽祖以這支籤提醒全國信眾，災難有不從外入而從內生，應謹慎對待，「戶內用心再作福」提醒大家應先檢討內部缺點加以改進，對外要謹慎行事，才可以避免弄巧成拙，尤其近期台灣地震頻繁，媽祖提醒防災準備要做好，務必謹慎以對。

初四擲完公籤後，奉天宮將準備4年1度的十八庄遶境活動，今年新港媽將於農曆正月初九日（國曆2月6日）上午8點起駕出發，依照古香路的範圍遶境，將行經溪口鄉、元長鄉、民雄鄉、北港鎮、新港鄉，共5鄉鎮40村里及72間宮廟，全程七天六夜徒步賜福，農曆正月十五日（國曆2月12日）舉行新港奉天宮街面遶境，當日將有全台友宮一同於新港贊境，將有上萬人湧入新港街區，歡迎全國的媽祖信徒一起來迎媽祖看熱鬧。

奉天宮今年的國運籤。（記者林宜樟攝）

奉天宮進行接神。（記者林宜樟攝）

迎籤及迎筊。（記者林宜樟攝）

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