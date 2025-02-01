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    連2年首抽即3聖筊 西螺福興宮國運籤「中上」：要步步為營

    西螺福興宮在大年初四子時抽公籤，國運籤解讀為「中上吉籤」，籤解凡事要步步為營，宜守不宜攻。（圖由民眾提供）

    西螺福興宮在大年初四子時抽公籤，國運籤解讀為「中上吉籤」，籤解凡事要步步為營，宜守不宜攻。（圖由民眾提供）

    2025/02/01 09:47

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣西螺福興宮在大年初四子時接神納福，並依循古禮抽公籤（國運籤），國運籤第一次抽籤就獲得3聖筊，也是連續2年一抽就獲媽祖應允，此籤廟方認為是「中上吉籤」，籤詩解讀，即使目前運勢不盡理想，凡事要步步為營，宜守不宜攻。

    此次國運籤由西螺福興宮董事長楊文鐘率全體董監事，以古禮鳴鐘鼓36次迎接述職正神聖駕回宮，祈求媽祖在新的一年能夠保佑平安順利，隨後楊文鐘跪著擲筊，請示媽祖乙巳年公籤。

    特別的是，國運籤在第一次抽出第21首「丁巳」籤，隨後便得到3個聖筊，隨後再抽人口籤為第53首「壬申」籤，五穀籤為第31首「己丑」籤，六畜籤第51首「壬辰」。

    國運籤文「十方佛法有靈通，大難禍患不相同。紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。」籤詩典故出自「朱壽昌辭官尋母」。廟方認為此前為「中上吉籤」。

    楊文鐘表示，籤解意義不錯，希望主事者需步步為營，宜守不宜攻，只要盡本份待時機成熟，自有貴人相助。祈望國政在賴清德總統的帶領之下民安國強。新的一年在太平媽所指點的靈籤聖示，可以提供全國信眾做為參考，祈願大家一起守護家園。

    西螺福興宮在大年初四子時抽公籤。（圖由民眾提供）

    西螺福興宮在大年初四子時抽公籤。（圖由民眾提供）

    西螺福興宮在大年初四子時抽公籤。（圖由民眾提供）

    西螺福興宮在大年初四子時抽公籤。（圖由民眾提供）

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