新北市圖精選蛇年10大生涯好書 陪你FUN心過新年

新北市立圖書館鼓勵年輕人透過閱讀認識世界的不同樣貌。（圖由新北市教育局提供）

2025/02/01 08:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕新年就是要讀好書，新北市教育局為鼓勵學生透過閱讀找到自我，展現「蛇我其誰」的精神，攜手新北市圖書館，以「書籍為橋，看見生涯藍圖」為主題，

推出蛇年10大生涯好書，內容涵蓋個人成長、職涯探索、藝術文化、溝通表達、國際視野等多元領域，帶領學生探索精彩多元的生涯視野，讓家長與孩子在春節期間共讀好書，迎接嶄新的一年。

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新北市教育局表示，這次選書由知名閱讀推廣人、丹鳳高中「閱讀傳道士」宋怡慧主任策劃，針對國高中生推薦10本生涯選書:包含新生代作詞人-城旭遠的《終於願意善待自己的人》；被譽為「都市偵探」的李清志教授所書寫的《青春不只18/大人的鐵道旅行》；「全台灣最熱情的男人」—NU PASTA總經理吳家德的《生活是一場熱情的遊戲》。

馬華文學家范俊奇的《天涯太遠，先到海角》；資深芳療師吳宙妦以35年的芳療經驗撰寫出的《帶著愛與療癒的香氣行者》；企業培訓專家林揚程《你不是懶，而是能量低》分享獨創的四大維度精力管理術，教我們擺脫低潮、重拾活力；溝通專家洪震宇的《精準敘事》學會掌握「說故事」的關鍵技巧，成為溝通高手；米其林等級主廚楊柏偉的《主廚帶路：風味絕佳的東臺灣食材之旅》帶大家深入東台灣，品味台灣土地最真實的美味。

台灣歌仔戲國寶孫翠鳳的《孫翠鳳和她的男人們》，10萬字真情告白，分享她從演員到藝術家的蛻變歷程；最後還有深受師生喜愛的《善意溝通》，由宋怡慧主任分享獨特的善意溝通心法。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，每個人都可以透過閱讀不同的書籍，理解世界的樣貌，開拓國際觀，新北市圖推出校園限定的「Chill書箱」服務，結合這次春節主題選書，將好書直送校園，歡迎各校廣泛運用，並鼓勵學生寒假期間利用新北市圖資源，到各圖書分館借閱書籍，充實自我知識涵量與生活技能。

新北市閱讀推廣人、丹鳳高中「閱讀傳道士」宋怡慧主任策劃，針對國高中生推薦10本生涯選書。（圖由新北市教育局提供）

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