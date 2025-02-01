初四接神適合做1事 「開工日」選這2天大吉

老闆給員工開工紅包有眉角，一般公司工廠可給員工直式紅包，金額不限，只要金額是雙數即可；若是八大行業或業務性質的行業，則可給員工橫式紅包。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/01 08:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天大年初四接神，接神後公司行號也準備開工、開市，民俗專家廖大乙表示，正月初五或初六的上午5點到11點是開工的吉日良辰，員工一起來開工後，老闆記得給員工開工紅包，一般公司可選直式紅包袋，八大行業或外務性質行業則可選橫式紅包袋。

今天是大年初四「接神日」，「送神早，接神晚」，因此今天可選在下午或晚上接財神，但最晚不要超過深夜11點，因為過了11點就算是初五，過了接神的日子。接神日清茶、水果敬拜或是一炷清香皆可，也可在這一天到常去的宮廟，徵求廟方同意後，為奉祀的神明掛紅包，另也可捐款布施。

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廖大乙表示，初五是接財神的日子，緊接著是立春，民俗上立春日才正式進入乙巳年，而今年的正月初五和正月初六都是開工的大吉日，公司行號或商店可挑選其中一天開工或開市。

廖大乙說，初五或初六開工日，這兩天的上午5點到11點都是好時辰，這6小時內可任選一個時間開工，開工拜拜可準備餅乾、糖果、水果當供品，水果不妨挑選有吉祥寓意的香蕉、李子、梨、鳳梨、蘋果，老闆帶領員工向公司工廠大門敬拜，祈求天官或福德正神做主，讓公司今年招財又進利。

正月初五日沖生肖屬猴的人，因此開工拜拜時，屬猴的員工可先避開，至於初六開工日，這天日沖屬雞的員工，因此該生肖員工在拜拜時也可先避開。

廖大乙也說，老闆會給員工開工紅包，紅包金額不限，但必須是雙數，而行業別不同紅包也會不一樣，一般公司工廠，可以給員工直式紅包；如果是八大行業或屬於業務性質的行業，則可給員工橫式紅包，可讓員工業績更好。

公司、工廠開工日貼「開工大吉」，廖大乙說，這是昭告有形界無形界的告示。（記者陳鳳麗攝）

初五開工日，因日沖屬猴的人，廖大乙建議，開工拜拜時屬猴的員工可先避開。（記者陳鳳麗攝）

初六開工的公司行號，當天日沖生肖屬雞的人，因此開工拜拜時屬雞的員工可先避開。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙說，開工拜拜準備糖果餅乾或水果皆可，水果則可選有吉祥寓意的，例如有「招你來旺」、「平安」寓意的香蕉、李、梨子、旺來、蘋果。（廖大乙提供）

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