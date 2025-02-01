02/01 各報重點新聞一覽

總統賴清德大年初三到鹿港天后宮發放福袋，受到民眾熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

2025/02/01 08:40

自由時報

賴：中國併吞台灣企圖沒變 對台武嚇未減 統戰越來越嚴重

總統賴清德昨天到中彰雲嘉發福袋，強調中國併吞台灣企圖沒變，不論話說得多漂亮，但對台灣武力威脅、利益誘拐沒減少，也透過各種手段在台灣進行統戰，近年被檢方起訴、法院判刑有罪的間諜犯越來越多，顯示中國對台灣統戰越來越嚴重。他擔任總統，有責任守護國家安全、延續國家生存發展，讓人民安定過日子。

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川普開鍘墨加關稅 暫排除石油 考慮對中國進口商品徵收新關稅

美國總統川普週四表示，二月一日起將對墨西哥和加拿大進口商品徵收廿五％關稅，但仍在考慮是否納入兩國進口的石油；對中國進口商品徵收新關稅也在考慮當中，理由是中國參與了毒品芬太尼的貿易。

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初四北返潮 國道11路段埋雷

今天是大年初四，春節連假進入倒數，高公局估計國道將湧現北返車潮，有十一路段易壅塞，全天約七十二百萬車公里，是平日年平均的一．六倍，北向交通量將達連假高峰。

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聯合報

川普開鍘！2月1日起對加、墨課徵25％關稅 擬豁免石油

美國總統川普一月卅日表示，二月一日將對加拿大及墨西哥進口商品徵收百分之廿五關稅，但從這二國進口的石油可能排除在關稅措施外。川普說，他仍在考慮對中國大陸商品加徵新一波關稅。

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防洩密 公務機關設限DeepSeek

數位發展部昨日傍晚指出，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用DeepSeek AI產品，以免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

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中國時報

陸DeepSeek爆紅 重挫輝達股價

大陸人工智慧（AI）新創日前發布DeepSeek V3以及DeepSeek R1等大型語言模型（LLM），迅速在美國走紅，27日更一舉超越ChatGPT登上美國區蘋果App Store免費榜上首位。而由於其成本低，效能更媲美Open AI ChatGPT o1，宛如一隻「黑天鵝」，撼動美國矽谷科技界，美股開盤，輝達（Nvidia）下跌約12％，其他AI相關科技股，如美光和台積電ADR下跌8％至9％。

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賴清德喊話 朝野和諧社會團結

明天是大年初一，面對近來朝野紛擾，賴清德總統於27日小年夜發表春節談話，強調「家和萬事興」，國家亦同，期盼朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前。

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美國總統川普週四表示，2月1日起將對墨西哥和加拿大進口商品徵收25％關稅。（歐新社）

春節連假進入倒數，各地出現北返車潮。圖為大年初三國道5號頭城交流道北向車潮。（記者蔡昀容攝）

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