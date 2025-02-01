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    開工強烈冷氣團南下！今北部午後有雨 高屏須留意空品

    中央氣象署表示，今天上午北部、東北部及東部的降雨較為零星，下午以後有再增多的趨勢。（資料照）

    中央氣象署表示，今天上午北部、東北部及東部的降雨較為零星，下午以後有再增多的趨勢。（資料照）

    2025/02/01 08:22

    羅添斌／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（2月1日，初四）受到鋒面通過影響，清晨以前各地有局部短暫陣雨，白天以後中南部、台東及澎湖、金門、馬祖的降雨會變得較為零星，至於北部、東北部及東部上午的降雨較為零星，下午以後有增多趨勢，外出建議攜帶雨具備用。

    氣溫方面，台灣各地及金門、澎湖低溫14至18度，馬祖約12度，白天北台灣及澎湖、金門高溫20至22度，馬祖16度，感受稍涼，台中至台南及花蓮、台東約23、24度，高屏則可來到26度左右，感受較為舒適溫暖。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    明天（2月2日，初五）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    3日強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    4日、5日強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；4日東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；5日桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    6日起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，6日北部、東北部及東部天氣仍冷，其他地區早晚亦冷，7日氣溫逐漸回升；桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 ~ 22 17 ~ 23 18 ~ 26 17 ~ 23

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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