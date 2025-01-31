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    彰化水鹿母子檔雙雙跌落圳溝 「神農獎」高手神救援！

    彰化傳出母子水鹿雙雙跌落圳溝，「神農獎」高手神救援！（民眾提供）

    彰化傳出母子水鹿雙雙跌落圳溝，「神農獎」高手神救援！（民眾提供）

    2025/01/31 20:00

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣大年初三傳出有1對母子水鹿，雙雙跌落社頭鄉北玄宮旁的圳溝，被蕭姓民眾發現後通報，縣府農業處委託「神農獎」高手即刻救援，這對母子水鹿將先暫時安置在二林鎮鹿世界觀光牧場，等到「花在彰化」系列活動結束，再送往溪州公園。

    蕭姓民眾表示，他今天早上社頭北玄宮圳溝旁，看到竟然有2隻水鹿在圳溝，馬上就展開通報工作，後來就看到業者到場來救援，大約只花了半小時，就把2隻水鹿救上來。

    農業處林務暨野生動物保護科長蘇啟懷表示，接獲通報後，就先委請二林鹿世界觀光牧場業者廖彬興來救援，因為正值春節期間，就先暫時安置在鹿世界，未來再送往溪州公園。

    有民眾指出，在彰化縣山區水鹿已經不是奇聞，也有水鹿會竄出馬路，這次懷疑是也八卦山脈的水鹿跑出來，可能不慎才跌入圳溝，從救上岸的水鹿看來，原來是母子水鹿，小鹿公仔都會依偎在母鹿身旁。

    彰化傳出母子水鹿雙雙跌落圳溝，「神農獎」高手神救援！（民眾提供）

    彰化傳出母子水鹿雙雙跌落圳溝，「神農獎」高手神救援！（民眾提供）

    彰化傳出母子水鹿雙雙跌落圳溝，「神農獎」高手神救援！（民眾提供）

    彰化傳出母子水鹿雙雙跌落圳溝，「神農獎」高手神救援！（民眾提供）

    彰化傳出母子水鹿雙雙跌落圳溝，「神農獎」高手神救援！（民眾提供）

    彰化傳出母子水鹿雙雙跌落圳溝，「神農獎」高手神救援！（民眾提供）

    彰化傳出母子水鹿雙雙跌落圳溝，「神農獎」高手神救援後，先行安置在二林鹿世界觀光牧場。（民眾提供）

    彰化傳出母子水鹿雙雙跌落圳溝，「神農獎」高手神救援後，先行安置在二林鹿世界觀光牧場。（民眾提供）

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