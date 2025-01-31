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    全國最迷你！ 揭開軍事管制區內蘇澳燈塔神秘面紗

    南方澳文化產業發展協會今天率員造訪蘇澳燈塔，揭開燈塔的神秘面紗。（蔡源龍提供）

    南方澳文化產業發展協會今天率員造訪蘇澳燈塔，揭開燈塔的神秘面紗。（蔡源龍提供）

    2025/01/31 19:36

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕有近百年歷史的宜蘭縣蘇澳燈塔，因位於海軍蘇澳中正基地軍事管制區，平時戒備森嚴，外界難以一窺全貌，南方澳文化產業發展協會今天（31日）帶領約50人進入管制區，以文化之旅形式揭開蘇澳燈塔的神秘面紗。

    現由交通部航港局管理的蘇澳燈塔，1927年（日治昭和3年）興建後，肩負台灣東北部海岸通航安全，塔身僅7.9公尺高，是全國最迷你的燈塔，所在地的北方澳1974年納入海軍中正基地，燈塔雖然列為禁區，但未被遺忘，與眾不同四角造型，被譽為國內最有特色燈塔之一，中華郵政幾年前曾發行郵票，吸引集郵迷收藏。

    南方澳文化產業發展協會今年春節文化之旅，選定蘇澳燈塔為造訪地點，1個月前向軍方申請獲准，協會理事長蔡源龍今天率員進入海軍蘇澳中正基地，到北方澳進安宮上香祈福，再攀爬200多級階梯抵達蘇澳燈塔，多數人第一次目睹蘇澳燈塔廬山真面目，附近的廢棄砲台也很吸睛，眾人拿起手機拍下歷史性一刻。

    漁民出身的蔡源龍，目前身兼蘇澳區漁會理事長，他表示，1995年曾造訪蘇澳燈塔，相隔30年後重登北方澳山頂，吹著海風，遙望遠方大海，回憶起年少時光搭船捕魚必經航道，感謝燈塔指引漁民一條平安回家的路。

    至於北方澳進安宮則是昔日居民信仰中心，1974年國軍推動龍淵計畫，把北方澳闢為中正軍港，居民搬到南方澳，北方澳進安宮留在原地，成了海軍官兵心靈守護神，是全國唯一軍方專責成立管委會的廟宇。

    蘇澳燈塔位於北方澳後山海岬，平時戒備森嚴，外界難以一窺全貌。（蔡源龍提供）

    蘇澳燈塔位於北方澳後山海岬，平時戒備森嚴，外界難以一窺全貌。（蔡源龍提供）

    蘇澳燈塔獨特造型，被譽為國內最有特色燈塔之一。（蔡源龍提供）

    蘇澳燈塔獨特造型，被譽為國內最有特色燈塔之一。（蔡源龍提供）

    從蘇澳燈塔鳥瞰山下的海灣景致。（蔡源龍提供）

    從蘇澳燈塔鳥瞰山下的海灣景致。（蔡源龍提供）

    蘇澳燈塔附近的廢棄砲台也相當吸睛。（蔡源龍提供）

    蘇澳燈塔附近的廢棄砲台也相當吸睛。（蔡源龍提供）

    南方澳文化產業發展協會一行人在北方澳進安宮前合影留念。（蔡源龍提供）

    南方澳文化產業發展協會一行人在北方澳進安宮前合影留念。（蔡源龍提供）

    通往蘇澳燈塔的羊腸小徑。（蔡源龍提供）

    通往蘇澳燈塔的羊腸小徑。（蔡源龍提供）

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