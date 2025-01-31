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    還沒領到別失望！ 超萌屏東蛇年小提燈2/1各燈區限量發放

    屏小龍小提燈十分可愛。（記者羅欣貞攝）

    屏小龍小提燈十分可愛。（記者羅欣貞攝）

    2025/01/31 19:21

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年（2025年）推出的蛇年小提燈「屏小龍」，在屏東燈節開幕後陸續發送，十分受到民眾喜愛，還沒有領到的民眾別失望，明天（2月1日）下午還有機會在各燈區領到。

    屏東縣政府今年蛇年推出小提燈「屏小龍」十分可愛；以俏皮的蛇蛋造型為設計靈感，提燈呈現屏小龍破蛋而出的生動活潑形象，小提燈不但吹氣就能完成組裝，背在身上相當方便外，在底部加入水後，瞬間變成氛圍感十足的不倒翁小夜燈，雙重的用法與體驗，十分受到大小朋友喜愛。

    限量的小提燈從屏東燈節1月11日開幕後陸續發放，今天（31日）大年初三索取依舊相當踴躍，縣府表示，還沒有領到民眾別擔心，明天（2月1日）大年初四還有機會，下午3點30分於縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區的服務台，以及勝利星村將軍之屋還會限量發放小提燈，請民眾把握機會。

    2025屏東燈節1月11日至2月16日，每天下午5點30分至晚上10點亮燈，分萬年溪燈區（屏東市萬年溪自建國路至仁愛路段）、縣民公園燈區（屏東縣民公園）、勝利星村燈區（勝利區、成功區、通海區及遺構公園）、客家燈區（內埔鄉龍頸溪溪畔公園）等四大燈區展出，超過50組燈飾，展現屏東多元的文化風貌與光影藝術 。

    屏小龍提燈2月1日還有發送。（屏縣府提供）

    屏小龍提燈2月1日還有發送。（屏縣府提供）

    屏東燈節現正登場，圖為位屏東市的萬年溪燈區。（記者羅欣貞攝）

    屏東燈節現正登場，圖為位屏東市的萬年溪燈區。（記者羅欣貞攝）

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