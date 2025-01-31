最有溫度的紅包！ 黃金奶奶送紅包滿滿文字「人生使用說明書」

彰化縣85歲黃美玉寫得一手好字，每年送給兒孫的紅包，紅包袋封面的祝福都出自她親筆所寫。（常秉賢提供）

2025/01/31 19:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕滿滿的愛！彰化縣有「黃金奶奶」稱號的黃美玉，今年85歲，寫得一手好字，近20年來發給兒孫輩的紅包，紅包袋都寫滿了圖文並茂的祝福，每一年內容都不一樣，每個人拿到的祝福也不相同，讓女兒常秉賢都說收到的不只是紅包，而是收到「人生使用說明書」！

黃美玉原本是出版社的老闆娘，夫婿因幫人作保而負債，卻突然腦中風離開人世，讓黃美玉只好收掉在台中的出版社，開始動手做壽司到市場去賣，才終於把小孩拉拔長大，後來則是為了完成人生願望，在78歲從空中大學畢業，目前在慈濟擔任志工。

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黃美玉原本只是送紅包給兒孫，後來覺得應該寫些祝福的話語，但黃美玉一寫就想要把紅包袋的封面寫到滿版，發現全是文字太單調，又加上圖案來搭配，所有的文字都為收到的人專程量身打造，連過年要包紅包給寵物狗，也順便寫上「祝你健康、活潑、聰明，愛乾淨喔！」

黃美玉說，紅包就是祝福，每年在過年所發的紅包，她覺得不應該把錢放進去而已，所以才會想要在紅包上寫字，結果一提筆，好像在寫卡片一樣，女兒都說她在寫「祝福論文」。而隨著兒孫的年紀增長，生活工作或是家庭婚姻都有不同的階段與樣貌，她就針對每個人的生命旅程，給予不同的祝福與叮嚀。

常秉賢表示，母親今年給她的紅包祝福是「世上一切美好都為你做準備」，在她碩士畢業那一年，則是寫「新的一年有新的夢想」，也曾寫下「感恩今生有母女緣」、「媽媽永遠愛你們」，每次看到媽媽寫滿文字的祝福紅包，這樣充滿愛的祝福，真是人生中最珍貴的禮物。

彰化縣85歲黃美玉每年送給兒孫的不只是紅包，紅包袋封面都寫滿給每個人不一樣的人生祝福。（常秉賢提供）

彰化縣85歲黃美玉寫得一手好字，每年送給兒孫的紅包，紅包袋封面的祝福都出自她親筆所寫。（常秉賢提供）

彰化縣85歲黃美玉每年送給兒孫的不只是紅包，紅包袋封面都寫滿給每個人不一樣的人生祝福。（常秉賢提供）

彰化縣85歲黃美玉每年送給兒孫的不只是紅包，紅包袋封面都寫滿給每個人不一樣的人生祝福。（常秉賢提供）

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