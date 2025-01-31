新北初四恢復垃圾收運 環保局提醒留意垃圾車響鈴、做好分類

新北市環保局表示，清潔隊將於2月1日恢復正常垃圾收運服務。（記者羅國嘉攝）

2025/01/31 19:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕春節假期期間，新北市自初一至初三暫停循線垃圾收運，並僅開放70處定時定點站提供服務。為幫助市民清理連續3天積累的垃圾，環保局表示，清潔隊將於2月1日恢復正常垃圾收運服務。然而，因2月2日（初五）為例休日，垃圾車將停止循線收運，並呼籲市民留意垃圾車的響鈴音樂，做好垃圾分類與資源回收。

環保局指出，為維護市容環境，每日仍有560名清潔隊員堅守崗位，輪值工作包含定時定點收運站服務，並加強市區風景區、市容維護、公廁巡檢、路邊動物屍體清除，及路面油污處理等機動性勤務。歷年來，春節後的垃圾量通常比平常增加一倍以上，垃圾車往往一趟接一趟，常常無法休息。為確保垃圾及資源回收物能夠迅速且妥善處理，市民應分批、分天將堆積的垃圾交出，並確保垃圾分類無誤。

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環保局表示，市民交付垃圾時，應依規定進行分類，並避免將廚餘或資源回收物混入專用垃圾袋中丟入垃圾車。危險物品如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓罐容器，應先排空再交給資源回收車；行動電源等可回收物應交給資源回收車，而非隨垃圾一起丟入垃圾車。

此外，奶粉、麵粉、番薯粉等可作為廚餘回收，請與水混合後交給垃圾車；金紙、香灰及炮竹等，應將餘燼熄滅後，與水混合，並用專用垃圾袋包紮好交付垃圾車。有關各類物品的處理方式，可查詢「回收物品易查通」網站。

環保局提醒，由於明日循線垃圾車及資源回收車的收運量將較平常增加，垃圾車可能無法準時抵達各清運點。市民可留意垃圾車響鈴音樂，並可至「新北樂圾車」網站查詢垃圾車即時動態，或撥打免付費諮詢專線0800-010-857了解垃圾車的清運情況。

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