初四北返車潮達平日平均1.6倍 國道11地雷路段一次看

今天是大年初三（1月31日），下午2時許國3北向383.6公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵2公里。（高速公路局提供）

2025/01/31 18:44

〔記者蔡昀容／台北報導〕明天是大年初四（2月1日），預估國道交通量為136百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.5倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。高速公路局表示，明天國道預估11路段壅塞，分布於國1、國3、國5北向、國4、國6、國10西向道路；南部建議上午9時前出發，中部建議中午12時前出發，國5北向駕駛建議上午9時前出發。

高公局預判，明天初四的重點壅塞路段，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

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高公局建議，西部國道北向用路人，可於南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發，避開壅塞車潮以節省時間。

明天國道相關疏導措施，包括上午10時至晚間6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12時至午夜24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時實施國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南及國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制。

另外，高公局實施單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。

關於今天初三下午的國道路況，壅塞路段包括國1北向西螺至員林、台中至后里、新竹系統至湖口；國3北向南雲至名間、和美至大甲、通宵至大山、香山至寶山；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向旗山端至嶺口，其餘路段行車大致正常。

高公局指出，今天下午2時47分國3北向383.6公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵2公里；下午3時43分國3北向65.5公里發生3小客車追撞占用外路肩事故，導致回堵5公里；下午3時54分國1南向294.8公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵6公里，以上事故雖皆排除，但導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。今天的預估交通量139萬百萬車公里，截至下午5時為87百萬車公里，在預期範圍內。

明天是大年初四（2月1日），高速公路局整理國道交通資訊，包括壅塞路段及時段、高乘載管制、收費措施等。（高速公路局提供）

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