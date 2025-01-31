春節人潮擠爆西門淺草、國華商圈 台南購物節加碼280萬黃金大獎

台南市長黃偉哲現身西門淺草青春新天地及國華友愛新商圈，向市民朋友賀年及發送蛇年開運小紅包和商圈抵用券 。（圖由南市府提供）

2025/01/31 19:07

〔記者蔡文居／台南報導〕今天大年初三，出遊人潮擁進台南市，逛街購物人潮擠爆西門淺草及國華商圈。南市經發局表示，2024台南購物節加碼1公斤的黃金大獎，換算價值約280萬元台幣，還有百萬名車、鑽墜、機車、飯店住宿券與實用家電等獎品，活動將會一直持續到2月15日，歡迎大家一起來抽大獎。

台南市長黃偉哲今天下午現身西門淺草青春新天地及國華友愛新商圈，向市民朋友賀年，隨後於西門淺草大廣場發送蛇年開運小紅包，更加碼50元商圈抵用券給現場民眾。

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黃偉哲說，農曆春節國華街友愛新商圈可說是人山人海，購物逛街人潮滿滿。台南有許多特色商圈，像是海安路、安平等，也都是消費者最愛，歡迎旅客攜家帶眷，趁此機會來台南走春。

南市經發局表示，西門淺草青春新天地去年剛完成美學改造，結合樂活風潮與綠色意識改造入口意象、攤鋪位陳列改善、廣場美化，並取得經濟部評鑑四星市集的殊榮。自1月29日至2月2日舉辦為期5天的慶祝活動，有精采雜耍表演、彈唱演出及「小人類市集x草冬遊市」特色市集。

經發局說，台南傳統市場與夜市共有64處，超過1500個攤位加入台南購物節抽獎行列，只要消費滿50元，就可以獲得一組抽獎序號，加入「2024台南購物節」官方LINE，並登入成為會員，即可登錄發票抽大獎。

春節人潮擠爆台南西門淺草、國華商圈 。（圖由南市府提供）（記者蔡文居攝）

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