也過太快了！ 桃機估春節假期最後3天回國人數均將「破14萬」

圖為桃機25日報到櫃台人潮。（本報資料照，記者朱沛雄攝）

2025/01/31 20:00

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年春節假期進入尾聲，桃園機場今（31）日表示，自今日起連續3天預估旅運量，都將超越14萬人次，今日旅客量14萬3千多人，入境較出境多6400人；2月1日與2日亦將出現明顯入境人潮。春節疏運期間航警局所屬之安檢線與移民署所屬之自動查驗通關系統（e-Gate）均預先全線開啟，紓解旅客人潮。

桃機公司指出，入境國人可多加利用桃園機場e-Gate，具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，且身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可亦得使用，省時又方便。

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考量年假期間是家庭旅遊旺季，機場公司呼籲留意家人隨身物品及託運行李，確認行李條資訊後再領取；若遺失物品請向航警、現場工作人員或搭乘航空公司反映協尋，或機場遺失物查詢（https://www.taoyuan-airport.com/lost_found）

桃機公司提醒旅客返國時注意勿攜帶動植物及相關產品入境，機場入境設有肉品檢查站及檢疫犬，經查獲違規者最高可處100萬元罰鍰。此外，入境旅客攜帶酒類、現金、有價證券、自用物品等超過免申報額度時，請依法向海關申報，並經紅線（應申報檯）通關。其中攜帶總值逾新台幣3萬5千元的自用及家用行李物品亦須申報；請旅客切實遵守海關入境申報規定，避免觸法遭罰，破壞出遊好心情。

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