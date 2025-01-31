屏市歸來慈天宮擲筊拚200萬 2萬人試手氣超激烈

屏東市歸來慈天宮連續5年舉辦擲筊拼大獎，今年兩天吸引2萬人次參與。（記者羅欣貞攝）

2025/01/31 18:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節拚財氣！屏東市歸來慈天宮連續5年舉辦擲筊拚大獎，今年（2025年）大年初一、初二吸引多達2萬人次參加，最大獎現金200萬元需要連續擲出20個聖筊，今年並沒有幸運兒出現，不過有2個人擲出12個聖筊，開心把機車帶回家，還有一名香港遊客參加PK賽，抱走1萬元發財金。

歸來慈天宮是屏東市湖南、湖西、歸心里等歸來地區的重要信仰中心，該區域以農特產牛蒡、豆薯與青蔥等三寶出名；慈天宮連續5年在春節期間舉辦擲筊大賽，最大獎前幾年是汽車，去年起是現金200萬元，想抱回最大獎要連續擲出20個聖筊，5年來最多紀錄是17次聖筊，去年、今年都沒有出現200萬元得主。

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今年擲筊依舊獲得熱烈回響，有2人擲出最多的12個聖筊，分別為是一名年輕女性、7歲女童，她們各獲1部機車。

今年還有擲筊PK大賽，連擲5個聖筊就可參加，最後有近500人次過關，PK賽第一輪需連擲3個聖筊，僅29人取得決賽權，決賽比擲出聖筊最多者，前3名分獲1萬6000元、1萬2000元、1萬元發財金，得主們好開心，其中1人是來自香港的遊客，幸運抱走1萬元。現場還有摸彩活動，抽中的民眾喜出望外。

屏東市歸來慈天宮連續5年舉辦擲筊大賽，今年吸引2萬人次參與，十分熱烈。（記者羅欣貞攝）

屏東市歸來慈天宮連續5年舉辦擲筊活動，現場人山人海。（記者羅欣貞攝）

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