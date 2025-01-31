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    0121地震南市通報3507戶房屋受損 黃偉哲：加速災後復建

    台南市長黃偉哲今在玉井召開災害應變前進指揮所會議，要求年後第一個上班日加速相關災後鑑定及復建工作。 （南市府提供）

    台南市長黃偉哲今在玉井召開災害應變前進指揮所會議，要求年後第一個上班日加速相關災後鑑定及復建工作。 （南市府提供）

    2025/01/31 18:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕0121嘉義大埔地震，造成台南市玉井、楠西等山區損害，目前各公所總計通報3507戶房屋損壞。台南市長黃偉哲今天在玉井召開災害應變前進指揮所會議，要求各相關單位於年後第一個上班日加速相關災後鑑定及復建工作。

    南市府表示，過年期間，市府相關單位仍持續進駐災害應變前進指揮所輪值服務災民，環保局於初一、初二持續協助災區清理約117噸廢棄物。目前各公所總計通報3507戶房屋損壞，工務局已完成3139件評估，已貼紅單353件、黃單921件，市長已責成工務局與相關公會合作，針對328件未勘查部分加速評估外，並於年後儘速啟動損壞評估，以利都發局同步評估都更、改建等方案。

    因應2月5日開學，黃偉哲要求教育局於2月4日前完成校園巡檢、修復及完善開學前的準備，更針對受損害較嚴重的東山國中、楠西國中做好校園空間的調配，以保障學子受教權，並同步加強入班輔導及三級輔導的心理諮商。

    另，對於鹿陶洋江家古厝在這次地震中受損，黃偉哲表示，江家古厝是全台保存相當完整的閩式住宅聚落，責成副市長於年後第一個行政院會向文化部提出災後復建協助，也要求經發局針對楠西市場重建、玉井市場耐震補強儘速評估方案，以利向經濟部提出補助計畫。

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